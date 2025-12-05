Mesi pod znakom pitanja za Svjetsko prvenstvo?

Lionel Mesi, argentinski fudbaler, nagovijestio je da možda neće igrati na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u SAD, Kanadi i Meksiku. Jedan od najboljih igrača svih vremena priznao je da još uvijek nije siguran kakva će biti njegova uloga u timu.

Osmostruki osvajač Zlatne lopte predvodio je Argentinu na čelo tabele južnoameričkih kvalifikacija, ali još uvijek nije potvrdio da li će pomoći svojoj zemlji da odbrani titulu iz 2022. godine.

"Ići ću dan po dan. Biću iskren, trudiću se da budem realan i da se osjećam dobro. Ove godine sam se osjećao dobro", rekao je 38-godišnji krilni igrač u intervjuu za "ESPN Argentina".

Fudbal Mesi postao najbolji asistent u istoriji fudbala

Zajedno sa Portugalcem Kristijanom Ronaldom, mogao bi da zabilježi rekordno šesto učešće na Svjetskom prvenstvu. O tome kakvu bi ulogu mogao da ima na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine, Mesi navodno redovno razgovara sa selektorom Lionelom Skalonijem.

"Uvijek mi govori da bi me želio na bilo kojoj poziciji koju mi dodijele. Imamo veoma povjerljiv odnos i možemo da razgovaramo o svemu", dodao je Mesi.