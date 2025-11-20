Mesi poručio: Vratiću se, Barselona je moj dom

Argentinac je stigao u Kataloniju sa 12 godina, a sada je dobio posebnu nagradu koju su mu dodijeli stanovnici Barselone zbog njegovog ponašanja na terenu i van njega.

Direktor dnevnika "Sport" je otišao u Majami da mu uruči priznanje i to je dirnulo Mesija.

"Istina, prošli smo toliko toga zajedno, i dobrog i ne tako dobrog. Normalno je da tokom karijere nije sve lijepo i da se prolazi kroz teške trenutke. To je moj dom, moje mjesto, moji ljudi… Volio bih da sam cijelu karijeru proveo tamo, da nisam morao da idem u drugi klub. I da sam igrao samo tamo, u Evropi", rekao je Mesi.

"Nažalost, stvari su se odvijale drugačije, ali zauvijek će ostati sjećanje na sve trenutke koje smo dijelili. I zahvalan sam na ovome. Dugo nisam bio u Barseloni, nisam bio na stadionu. Morao sam da odem iz kluba bez navijača zbog godine pandemije, tako da je to bila i atipična godina".

Iako je sada u Americi, nema dilemu da će se vratiti u Kataloniju.

"Vratiću se. Biću prisutan na stadionu kao još jedan navijač, prateći ekipu i klub. Za sada ću biti u Majamiju još nekoliko godina, sigurno, ali vratićemo se u Barselonu jer, kao što sam uvijek govorio, to je moj dom. Jako nam nedostaje, pa ćemo se vratiti tamo”, zaključio je Mesi.