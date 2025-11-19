Karolina: Strast i ponos odveli Kurasao na Svjetsko prvenstvo

S krajem utakmice u Kingstonu ispisana je nova stranica fudbalske istorije na koju je pečat stavila reprezentacija Kurasaa.

Selekcija Dika Advokata izborila je plasman na Mundijal, a Kurasao je postao najmanja država koja se domogla Svjetskog prvenstva.

Svoj pečat na veliki uspjeh dao je i Borčev prvotimac Jurih Karolina koji je kraj kvalifikacija propustio zbog povrede do koje je bio neizostavan šraf u nacionalnom timu zemlje koja broji nešto više od 150 000 stanovnika.

“Ostvarili smo plasman na Svjetsko prvenstvo nakon šest utakmica u kojima smo ostali neporaženi i na terenu smo zaslužili ovaj uspjeh. Pokazali smo da nas nosi velika strast i da se sa ponosom borimo za naše ostrvo, za našu porodicu, prijatelje i čitav Kurasao. Roditelji su mi pričali da je čitava država navijala za nas I da su izašli na ulice da slave. Nažalost, propustio sam kraj kvalifikacija zbog povrede, ali uskoro se vraćam na teren I daću sve od sebe da se izborim za mjesto u ekipi koja će igra na Svjetskom prvenstvu", kaže Karolina.

Jurih Karolina

Kurasao je završio prvi u grupi sa 12 bodova, a od prve do zadnje utakmice cilj je bio jasan-izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo iako se to činilo kao nemoguća misija.

Ekipa je satkana od igrača koji su redom prošli holandsku školu fudbala, a udarni tandem su braća Žuninjo i Leandro Bakuna. Ipak, ključni potez, kaže Karolina za ATV, bio je dolazak Advokata na selektorsku poziciju.

“Nisam znao da je Dik Advokat nekada vodio reprezentaciju Srbije, ali za njega imam samo riječi hvale. Čim sam ga upoznao primjetio sam njegovu posvećenost. Došao je u Kurasao sa jasnom misijom, da napravi uspjeh, a njegova strast dala nam je dodatnu motivaciju", rekao je Karolina.

Fudbaleri Kurasaa, zajedno sa ostalim selekcijama koje su se domogle Mundijala, svoje protivnika u grupnoj fazi saznaće 5.decembra kada je na programu žrijeb u Las Vegasu.