Nastavak podrške fudbalskom klubu "Borac"

Izvor:

SRNA

19.11.2025

13:24

Komentari:

0
Наставак подршке фудбалском клубу "Борац"
Foto: ATV

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i potpredsjednik banjalučkog Fudbalskog kluba "Borac" Bogoljub Zeljković potpisali su memorandum o saradnji koji predviđa još veća ulaganja i bolje uslove za ovaj klub kako bi postizao vrhunske rezultate.

Karan je rekao da je dosadašnja saradnja institucija Srpske i "Borca" bila veoma dobra, te dodao da vrhunski sport traži nova ulaganja.

- Iza toga mora da stoji Republika Srpska, odnosno Vlada i druge institucije kako bismo dali svoj doprinos dobrim rezultatima - rekao je Karan novinarima u Banjaluci poslije potpisivanja memoranduma i dodao da su evropski uspjesi "Borca" dokazali da su sportisti najbolji ambasadori Republike Srpske.

On je naglasio da se za razvoj vrhunskog sporta traži nova vrsta kvaliteta.

- Danas i na stadionima postoje pravila tehničke, naučno-tehnološke, inovacione prirode kojima se moraju obezbijediti drugi uslovi, mimo onih koje fudbaleri imaju na terenu. To je, prije svega, bezbjednost na stadionima i inovacije kojima će se obezbijediti tehnički uslovi - naveo je Karan.

S druge strane, naglasio je Karan, sport danas ima i drugu dimenziju i vezan je za ukupan razvoj Republike Srpske i otvara nove perspektive.

- Kada se igraju evropske utakmice u Banjaluku dolaze ljudi iz drugih država, hoteli su uvijek puni, što je veliki benefit za grad i Republiku Srpsku i doprinosi ukupnom razvoju turizma - naveo je Karan.

Zeljković je naglasio da su institucije Republike Srpske u posljednjih nekoliko godina pružale nesebičnu podršku "Borcu", bez koje ovaj klub ne bi mogao da postigne uspjeh na domaćoj i međunarodnoj sceni.

- Dokazali smo da kada radimo zajedno možemo mnogo da postignemo - naglasio je Zeljković.

On je naglasio da je memorandum više od papira, da je investicija u budućnost, te da "Borac" želi da ulaže i u mlade igrače, stručni rad, kao i u modernizaciju Kluba.

Zeljković je uručio Karanu dres FK "Borac" sa brojem devet i njegovim prezimenom, u znak zahvalnosti što je kao član Referendumske komisije uspješno odbranio 9. januar, Dan Republike Srpske.

Siniša Karan

Bogoljub Zeljković

