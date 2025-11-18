Ništa od direktnog plasmana, BiH poklekla u Beču

Reprezentacija BiH nije uspjela da se direktno plasira na Svjetsko prvenstvo nakon što je u Beču odigrala 1:1 protiv Austrije.

Austrijanci su u prvih 10 minuta su imali čak 74 odsto vremena posjed lopte, ali iz toga su se izrodile samo dvije polušanse. U 12. minutu BiH dolazi u vođstvo sa 1:0.

Golman Šlager je izboksovao loptu upućenu iz kornera, sa oko 16 metara ju je nespretno zahvatio Memić, ali se u petercu najbolje snašao Tabaković i glavom zatresao mrežu domaćina.

Nakon početnog šoka, domaća selekcija je ponovo preuzela inicijativu. Najbolju šansu za izjednačenje imala je Austrija u 36. minutu. Vasilj je fantastičnom odbranom spasio BiH nakon udarca Linharta sa oko 20 metara.

Sedam minuta kasnije je Lajmer savladao Vasilja, ali je sudija Žoao Pineira poništio pogodak jer je u začetku te akcije fauliran igrač BiH.

Napadaju Austrijanci kao i na početku utakmice, ali je BiH mogla prva do gola.

Nakon ubacivanja s lijeve strane Šlager loše reaguje i lopta prolazi pored njega, ali se odbija od Tabakovića nazad u ruke golmana Austrije.

Sabicer je u 77. minutu ubacio s lijeve strane, Arnautović glavom šutira ali Vasilj skreće loptu do prečke. Nažalost, tada umjesto da uhvati loptu, Vasilj je odbija do Gregoriča kome nije bilo teško da zatrese mrežu uza 1:1.