Logo
Large banner

Beč pod opsadom zbog BiH: Desetine hiljada na ulicama

Izvor:

ATV

18.11.2025

18:11

Komentari:

0
Навијачи БиХ у Бечу
Foto: Screenshot

Ulice Beča od ranog jutra preplavljene su navijačima Bosne i Hercegovine, koji su u ogromnom broju stigli u austrijsku prijestonicu pred večerašnji odlučujući duel protiv Austrije za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Prema izvještajima austrijskih i bosanskohercegovačkih medija, radi se o najbrojnijem gostovanju bh. navijača u istoriji, pošto je na desetine hiljada njih na ulicama grada.

Фудбалери БиХ

Fudbal

Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

Naime, mediji prenose da je centralno okupljanje navijača na "Stefansplacu", glavnom bečkom trgu u neposrednoj blizini stadiona, odakle se tokom čitavog dana čuju navijačke pjesme.

Takođe, kako Bosna i Hercegovina igra meč "težak" plasmana na Mundijal, utisak je takav da gdje god da se pogleda, ulice su ispunjene zastavama i dresovima Bosne i Hercegovine.

Prema procjenama, na stadionu “Ernst Hapel” će se okupiti između 20.000 i 25.000 navijača iz BiH, dok ih je na ulicama Beča već sada znatno više, što dodatno potvrđuje veličinu i značaj ovog gostovanja.

Takođe, pojedini mediji javljaju da su navijači Bosne i Hercegovine kupilo 27.000 karata za ovaj duel kako bi stvorili što bolju atmosferu i pomogli timu da obezbijedi direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Očekuje se da će podrška s tribina nadglasati domaće navijače i stvoriti gotovo domaći ambijent za Zmajeve.

Da podsjetimo, Bosni i Hercegovini je potrebna pobjeda za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Remi ili poraz značili bi završetak kvalifikacija na drugom mjestu i odlazak u baraž.

Podijeli:

Tagovi:

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Fudbalski savez BiH

BiH

Austrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Zdravlje

Moćni napitak za imunitet: Potrebna su vam samo tri sastojka

1 h

0
Мики Мећава

Scena

Miki Mećava jedva izvukao glavu: Čovjek s bombom uletio na slavlje

2 h

0
Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Svijet

Meteorolozi upozoravaju: Slijedi najhladnija zima u posljednjih 250 godina

2 h

0
Невријеме у Колашину

Region

Snažno nevrijeme pogodilo Crnu Goru: Bujica odnijela most

2 h

0

Više iz rubrike

Фудбалери БиХ

Fudbal

Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

1 h

2
Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

Fudbal

Veljko Paunović naplatio otkaz: Milionska suma u pitanju

5 h

0
Јуве спрема план без Влаховића

Fudbal

Juve sprema plan bez Vlahovića

8 h

0
Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Fudbal

Piksi je trebalo da ostane selektor Srbije?!

9 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner