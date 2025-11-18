Beč pod opsadom zbog BiH: Desetine hiljada na ulicama

Ulice Beča od ranog jutra preplavljene su navijačima Bosne i Hercegovine, koji su u ogromnom broju stigli u austrijsku prijestonicu pred večerašnji odlučujući duel protiv Austrije za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Prema izvještajima austrijskih i bosanskohercegovačkih medija, radi se o najbrojnijem gostovanju bh. navijača u istoriji, pošto je na desetine hiljada njih na ulicama grada.

Fudbal Austrija - BiH: Gdje ima prenos utakmice

Naime, mediji prenose da je centralno okupljanje navijača na "Stefansplacu", glavnom bečkom trgu u neposrednoj blizini stadiona, odakle se tokom čitavog dana čuju navijačke pjesme.

Takođe, kako Bosna i Hercegovina igra meč "težak" plasmana na Mundijal, utisak je takav da gdje god da se pogleda, ulice su ispunjene zastavama i dresovima Bosne i Hercegovine.

Prema procjenama, na stadionu “Ernst Hapel” će se okupiti između 20.000 i 25.000 navijača iz BiH, dok ih je na ulicama Beča već sada znatno više, što dodatno potvrđuje veličinu i značaj ovog gostovanja.

Takođe, pojedini mediji javljaju da su navijači Bosne i Hercegovine kupilo 27.000 karata za ovaj duel kako bi stvorili što bolju atmosferu i pomogli timu da obezbijedi direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.

Očekuje se da će podrška s tribina nadglasati domaće navijače i stvoriti gotovo domaći ambijent za Zmajeve.

Da podsjetimo, Bosni i Hercegovini je potrebna pobjeda za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Remi ili poraz značili bi završetak kvalifikacija na drugom mjestu i odlazak u baraž.