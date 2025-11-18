Logo
Moćni napitak za imunitet: Potrebna su vam samo tri sastojka

18.11.2025

18:07

Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Vrijeme je kada epidemija hara, što ne znači da treba biti u panici i strahu.

Vjerujem da velika većina misli na imunitet i prije nego dođe do ovakvih situacija, svakako nije na odmet imati u vidu neke brze i jednostavne recepte.

Napitak koji se sprema brzo i jednostavno, potrebni sastojci su med, đumbir i limuna.

– komad svježeg đumbira – 4 cm

– 800 ml vode

– 1 limuna

– 1 kašika meda

Sitno narendajte đumbir, prelijte vodom pa dodajte limuna (pola iscijedite, druga polovina na kriške) i med. Dobro izmiješajte, a prije upotrebe procedite i uživajte. Ovaj napitak možete upotrebljavati svaki dan.

