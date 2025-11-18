Sutra glasanje o izboru nove vlade privremenih prištinskih institucija

Izvor:
Tanjug
18.11.2025
17:53
Komentari:0
Skupština privremenih prištinskih institucija sazvala je za sutra sjednicu na kojoj će se glasati o izboru nove vlade mandatara Gljauka Konjufce.
Sjednica će početi u 14 časova, navodi se u saopštenju parlamenta privremenih prištinskih institucija, prenosi portal Reporteri.
Republika Srpska
Selak: Nemam primjedbi na rad sudija i tužilaca
Uoči te sjednice, biće održana sjednica na čijem će dnevnom redu biti prijedlog budžeta za narednu godinu.
Predsjenica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani povjerila je mandat za sastav vlade Konjufci, sa rokom koji ističe sutra.
Svijet
2 h0
Region
2 h0
Svijet
2 h0
Scena
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
53
19
52
19
51
19
45
19
38
Trenutno na programu