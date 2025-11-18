Sutra glasanje o izboru nove vlade privremenih prištinskih institucija

Skupština privremenih prištinskih institucija sazvala je za sutra sjednicu na kojoj će se glasati o izboru nove vlade mandatara Gljauka Konjufce.

Sjednica će početi u 14 časova, navodi se u saopštenju parlamenta privremenih prištinskih institucija, prenosi portal Reporteri.

Uoči te sjednice, biće održana sjednica na čijem će dnevnom redu biti prijedlog budžeta za narednu godinu.

Predsjenica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani povjerila je mandat za sastav vlade Konjufci, sa rokom koji ističe sutra.