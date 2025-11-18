Logo
Селак: Немам примједби на рад судија и тужилаца

Извор:

СРНА

18.11.2025

17:51

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак изјавио је данас да се у правосудним институцијама у Приједору испуњава судска и тужилачка норма и да нема примједби на рад тужилаца и судија.

Након састанка са руководиоцима правосудних институција у Приједору, Селак је нагласио да када је у питању судска и тужилачка управа, увијек постоје приједлози за унапређење.

"Представници ових институција су предложили одређене препоруке и приједлоге да заједно унаприједимо функционисање свих правосудних институција у Приједору. Министарство правде ће бити партнер свима. Исти нам је задатак, а то је владавина права и ефикаснији правосудни систем", рекао је Селак новинарима након састанка.

Он је подсјетио да 55 институција чини правосудни систем Републике Српске, који броји 3.450 запослених међу којима је 400 судија и тужилаца.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

Селак је навео да жели разговарати са руководиоцима свих тих институција, као и са запосленима, да види шта заједно може да се уради да се унаприједи функционисање правосудног система.

"Грађани с правом очекују одговорност и то је он што као министар захтијевам", додао је Селак.

Предсједник Окружног суда у Приједору Душко Милоица рекао је да је ово прва посјета министра Селака институцијама правосуђа и носиоцима правосудних функција у Приједору, да су добили подршку за свој рад.

"Проблеми су више материјалне природе који за сада нису толико озбиљни, али имамо обећање да ће се побољшати услови рада везано за информатичке јединице и превозна средства. Што се тиче резултата, они су јако добри", нагласио је Милоица.

Према његовим ријечима, сви предмети рјешавају се у оптималном року.

"Кад је ријеч о кадровима, они су неопходни прије свега у Окружном привредном суду, такође и Окружном суду, а поготово у тужилаштву гд‌је је јако мало извршилаца. Кад то ријешимо, резултати ће бити још бољи", навео је Милоица.

Састанку су присуствовали и предсједник Окружног привредног суда Дијана Мазалић Новић, главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Слађана Марић и предсједник Основног суда Данијела Еленков.

