Додик: Опозиција у Српској је на страни Шмита и наставка његове тортуре

Извор:

СРНА

18.11.2025

16:48

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас да ће избори 23. новембра показати да је побједа Синише Карана једина могућа и исправна ствар коју могу да изаберу људи у Републици Српској.

"Опозиција у Репблици Српској је очигледно на страни Шмита и наставка његове тортуре, а СНСД са коалиционим партнерима чини најзначајнији дио политичког спектра у Републици Српској и наш кандидат је Синиша Каран", изјавио је Додик новинарима у Козарској Дубици.

Он је рекао да ће сваки глас који не буде за Синишу Карана бити директна подршка Шмиту, сарајевским политичарима, Бошњацима-муслиманима и нејакој опозицији у Републици Српској.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је да су ови избори непотребни и наметнути јер је народ прије три године изабрао свог "народног предсједника".

"Ми се сада боримо да потврдимо ту народну вољу и елиминишемо сваког узурпатора као што је Шмит, који покушава да буде изнад народне воље. Нико није изнад народне воље", поручио је Каран.

СНСД у Дубици

Република Српска

''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

Предсједник НПС-а Дарко Бањац рекао је да ће за пет дана Дубичани и грађани Српске јасно бирати између воље грађана и слободе да бирају свог предсједника и са друге стране Шмита и појединих амбасада.

"Ја сам увјерен да ће Козара и Козарчани, Козарска Дубица, изабрати Синишу Карана за предсједника Републике, а битно је да на изборе изађемо у што већем броју и направимо што већу разлику у тој побједи", рекао је Бањац.

Предсједник Општинског одбора СНСД-а у Козарској Дубици Игор Савковић рекао је да ови избори неће бити борба за власт, већ избори за слободу Републике Српске и српског народа.

Он је навео да ће Синиша Каран засигурно наставити пут јачања и развоја Републике Српске и њених институција.

Додик, Каран, Бањац и Савковић разговарали су данас у Дому културе са грађанима Козарске Дубице о актуелној ситуацији у Републици Српској, значају предстојећих избора и пројектима који су до сада реализовани и планирани у тој локалној заједници.

У разговору са Дубичанима Додик је истакао да неће бити поскупљења струје, већ да је ријеч о бирократској причи, те да је Република Српска најмање задужена земља у региону.

На скупу је поручено да ће прва активност након избора бити елиминисање Шмита и страног интервенционизма.

Милорад Додик

СНСД

Пријевремени избори 2025

