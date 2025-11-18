Logo
Large banner

Snažno nevrijeme pogodilo Crnu Goru: Bujica odnijela most

Izvor:

RTCG

18.11.2025

17:44

Komentari:

0
Невријеме у Колашину
Foto: Facebook/Screenshot

U mestu Gornji Pažanj u opštini Kolašin sinoć je bujični potok odnio betonski most u blizini hotela Dream House. Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama ostavilo je za sobom veliku materijalnu štetu, izazivajući rušenje mostova, klizišta, blokade puteva i poplave u pojedinim domaćinstvima, javlja RTCG.

Jutro je osvanulo uz maksimalnu mobilizaciju svih nadležnih službi, koje su, kako navode iz lokalne uprave, na terenu od ranih jutarnjih sati.

Potpredsjednik Opštine Kolašin, Vasilije Ivanović, rekao je da su sve gradske službe i komunalna preduzeća angažovana kako bi se situacija stavila pod kontrolu.

Ана Волш

Svijet

Da li je živa: Majka Ane Volš progovorila preokreta na suđenju

Prema njegovim riječima, najkritičnija žarišta bila su u naseljima Polje i Pažanj, gdje su bujične vode izazvale klizišta i urušavanje mostova, dok je put zbog velikog odrona prema Bjelasici jutros bio privremeno neprohodan.

"Svi raspoloživi timovi su na terenu, radimo na sanaciji štete i stabilizaciji situacije", kazao je on.

Od ranih jutarnjih časova na terenu su ekipe Opštine Kolašin i sve službe i preduzeća, uključujući i DOO 'Komunalno' , 'Vodovod i kanalizacija' Kolašin, 'Služba zaštite i spašavanja'.

"Zbog obilnih padavina i kiše ogromne bujice su napravile probleme u nekoliko naselja, konkretno u naseljima Polje i Pažanj, gdje je obilna kiša napravila određena klizišta i potkopala mostove koji su se srušili. U naselju Polje bilo je i objekata koji su poplavljeni. Put ka Bjelasici je bio zatvoren, gore je bio veliki odron koji je saniran. Put je sada očišćen i prohodan. Sve raspoložive snage su na terenu, svi smo u pripravnosti. S obzirom na to da se padavine nastavljaju i u narednim danima, Opština Kolašin ostaje u punoj pripravnosti i nastaviće da preduzima sve potrebne mjere. U raščišćavanju terena pored opštinskih službi , učestvuju i pojedinci sa svojim mašinama", zaključio je Ivanović.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

nevrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

Scena

Jana o krahu biznisa: Doživjela sam veliko razočarenje

2 h

0
Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

Republika Srpska

Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

2 h

0
zlostavljanje djece

Region

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

2 h

0
Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

Republika Srpska

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

2 h

0

Više iz rubrike

zlostavljanje djece

Region

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

2 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora mora da isplati 6.000 evra pravoslavnom svešteniku zbog klevete

4 h

0
Снијег направио колапс у саобраћају: Преврнуо се камион

Region

Snijeg napravio kolaps u saobraćaju: Prevrnuo se kamion

9 h

0
Поново гори Вјесников небодер

Region

Ponovo gori Vjesnikov neboder

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Derventa kao veliko gradilište: Za infrastrukturu predviđeno 3 miliona KM

19

52

Gastoz podijelio najdivnije vijesti: Tiču se malene Lenke

19

51

Tijelo dječaka (6) pronađeno obezglavljeno, uhapšena majka

19

45

Snaga kolega iz Gradiške: Branki novi početak

19

38

''Republika Srpska pokazuje kapacitete da školuje svoj kadar''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner