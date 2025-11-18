Snijeg napravio kolaps u saobraćaju: Prevrnuo se kamion

Kamion na auto-putu A1 između Brinja i Ogulina u Hrvatskoj, u blizini tunela Mala Kapela, preprečio je put drugim vozilima u utorak ujutru, nešto prije 7 sati. Kolona je duga oko dva kilometra, a saobraćaj je u prekidu, objavio je HAK.

Na tom dijelu auto-puta sve se zabijelilo od snijega.

Saobraćaj se odvija obilaznim putem, prenosi 24sata.hr.

– Saobraćajna nesreća na auto-putu A1 između čvorova Brinje i Ogulin (na 98. km) u smjeru Zagreba, saobraćaj je u prekidu, kolona je duga oko 2 km. Obilazak za putnička vozila: čvor Brinje (A1) – DC23 – (Jezerane-Munjava-Josipdol) – DC42 – (Josipdol-Oštarije) – čvor Ogulin (A1). Teretna vozila se isključuju na odmorištu Sokolac – saopštio je HAK.

Da podsjetimo, snijeg je jutros zabijelio region, a snježnih padavina, osim u Hrvatskoj, ima i u BiH i Sloveniji.