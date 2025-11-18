Logo
Large banner

Snijeg napravio kolaps u saobraćaju: Prevrnuo se kamion

18.11.2025

10:30

Komentari:

0
Снијег направио колапс у саобраћају: Преврнуо се камион
Foto: Tanjug / AP

Kamion na auto-putu A1 između Brinja i Ogulina u Hrvatskoj, u blizini tunela Mala Kapela, preprečio je put drugim vozilima u utorak ujutru, nešto prije 7 sati. Kolona je duga oko dva kilometra, a saobraćaj je u prekidu, objavio je HAK.

Na tom dijelu auto-puta sve se zabijelilo od snijega.

Saobraćaj se odvija obilaznim putem, prenosi 24sata.hr.

– Saobraćajna nesreća na auto-putu A1 između čvorova Brinje i Ogulin (na 98. km) u smjeru Zagreba, saobraćaj je u prekidu, kolona je duga oko 2 km. Obilazak za putnička vozila: čvor Brinje (A1) – DC23 – (Jezerane-Munjava-Josipdol) – DC42 – (Josipdol-Oštarije) – čvor Ogulin (A1). Teretna vozila se isključuju na odmorištu Sokolac – saopštio je HAK.

Da podsjetimo, snijeg je jutros zabijelio region, a snježnih padavina, osim u Hrvatskoj, ima i u BiH i Sloveniji.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Kamion

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пао снијег на Козари

Društvo

Pao snijeg na Kozari

2 h

0
Возачи опрез! Клизави путеви, снијег на вишим предјелима успорава саобраћај

Društvo

Vozači oprez! Klizavi putevi, snijeg na višim predjelima usporava saobraćaj

3 h

0
Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

Društvo

Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

3 h

0
Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

Svijet

Stiže ledeni haos, arktički talas prijeti Evropi

1 d

0

Više iz rubrike

Поново гори Вјесников небодер

Region

Ponovo gori Vjesnikov neboder

1 h

0
Хрватски навијачи у Подгорици узвикивали "Убиј Србина"

Region

Hrvatski navijači u Podgorici uzvikivali "Ubij Srbina"

2 h

1
Томашевић о пожару на небодеру: Штета је тотална, видјећемо хоћемо ли га рушити

Region

Tomašević o požaru na neboderu: Šteta je totalna, vidjećemo hoćemo li ga rušiti

3 h

0
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

Region

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Peskov: Pariz naoružava Ukrajinu i raspiruje proratno raspoloženje

11

27

Bitno: Kvalitet vazduha

11

18

Amidžić: Šarović priznao - koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija zaista postoji

11

17

Salkanoviću određen pritvor: Sa bankomata skinuto preko 70.000 KM

11

16

Juve sprema plan bez Vlahovića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner