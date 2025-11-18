Logo
Hrvatski navijači u Podgorici uzvikivali "Ubij Srbina"

Izvor:

SRNA

18.11.2025

08:45

Komentari:

1
Хрватски навијачи у Подгорици узвикивали "Убиј Србина"
Foto: X/@RTCG/screenshot

Hrvatski navijači skandirali su "Ubij Srbina" na stadionu u Podgorici tokom utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u fudbalu između Crne Gore i Hrvatske.

Tokom njihovog skandiranja domaći navijači su im zviždali.

Osim uzvika "Ubij Srbina", hrvatski navijači su pjevali i "Ko ne skače pravoslavac", nakon čega ih je spiker zamolio za korektno i fer navijanje.

Полиција Хрватска

Region

U Rijeci pokušan napad na djecu iz Srbije, intervenisala policija

Ministar sporta i mladih Crne Gore Dragoslav Šćekić istakao je da su otvorene fašističke parole u suprotnosti sa vrijednostima koje sport mora da promoviše.

''Najoštrije osuđujem neprimjereno, uvredljivo i, prije svega, fašističko skandiranje koje se čulo sa tribina od dijela hrvatskih navijača. Takvo ponašanje neprihvatljivo je u svakom smislu'', rekao je Šćekić.

Сплит-напад-03112025

Region

Pušteni privedeni zbog napada na Srbe u Splitu

Iz Nove srpske demokratije saopštili su povodom incidenta da je "mržnja prema Srbima već odnijela pobjedu i prije nego što je utakmica završena".

''Ovo skandiranje je samo nastavak ekspanzije neoustaštva i srboFobije na prostoru Zapadnog Balkana'', naveli su iz ove partije.

Komentari (1)
