Rumunski komentator: Kad dođeš u BiH, jedva čekaš da odeš

Utakmica između BiH i Rumunije odigrana u Zenici ostala je u sjeni scena koje, kako navode rumunski mediji, ne priliče sportu. Komentator Emil Gradinescu ispričao je da su rumunski navijači nakon meča u Zenici bili napadnuti.

Rumunija je doživjela poraz u Zenici, ali i neugodnosti zbog odnosa policajaca prema njihovim navijačima.

Prema riječima komentatora Emila Gradinescua, grupa rumunskih ultrasa bila je napadnuta na stadionu.

"Istina je, naša je navijačka grupa bila brutalno pretučena. U jednom trenutku su naši počeli skandirati 'Srbija, Srbija', ali tek nakon što su bosanski navijači napustili stadion. Tada je intervenisala policija. Ušli su s gornjeg dijela tribine, prišli našim navijačima i udarali ih palicama“, izjavio je Gradinescu za rumunski Fanatik.

Dodao je da su, prema njegovim riječima, napadi bili neselektivni.

"Ko god im je bio na dohvat ruke, dobio je udarce. Nisu obraćali pažnju ni na prisutnu d‌jecu. Tukli su ih bez ikakvog razmišljanja", rekao je poznati rumunski komentator.

Gradinescu, koji je tokom karijere putovao širom Evrope, kaže da ga je stanje koje je zatekao u Bosni i Hercegovini šokiralo.

"Nema pravila, sve je sivo, bez kontura. Kao kod nas krajem osamdesetih ili početkom devedesetih. Kao da se vratiš kroz vrijeme. Kada dođeš ovd‌je, jedva čekaš da odeš", rekao je on.