Logo
Large banner

Rumunski komentator: Kad dođeš u BiH, jedva čekaš da odeš

17.11.2025

11:30

Komentari:

0
Румунски коментатор: Кад дођеш у БиХ, једва чекаш да одеш
Foto: Printscreen/Prosport

Utakmica između BiH i Rumunije odigrana u Zenici ostala je u sjeni scena koje, kako navode rumunski mediji, ne priliče sportu. Komentator Emil Gradinescu ispričao je da su rumunski navijači nakon meča u Zenici bili napadnuti.

Rumunija je doživjela poraz u Zenici, ali i neugodnosti zbog odnosa policajaca prema njihovim navijačima.

Prema riječima komentatora Emila Gradinescua, grupa rumunskih ultrasa bila je napadnuta na stadionu.

"Istina je, naša je navijačka grupa bila brutalno pretučena. U jednom trenutku su naši počeli skandirati 'Srbija, Srbija', ali tek nakon što su bosanski navijači napustili stadion. Tada je intervenisala policija. Ušli su s gornjeg dijela tribine, prišli našim navijačima i udarali ih palicama“, izjavio je Gradinescu za rumunski Fanatik.

Dodao je da su, prema njegovim riječima, napadi bili neselektivni.

"Ko god im je bio na dohvat ruke, dobio je udarce. Nisu obraćali pažnju ni na prisutnu d‌jecu. Tukli su ih bez ikakvog razmišljanja", rekao je poznati rumunski komentator.

Gradinescu, koji je tokom karijere putovao širom Evrope, kaže da ga je stanje koje je zatekao u Bosni i Hercegovini šokiralo.

"Nema pravila, sve je sivo, bez kontura. Kao kod nas krajem osamdesetih ili početkom devedesetih. Kao da se vratiš kroz vrijeme. Kada dođeš ovd‌je, jedva čekaš da odeš", rekao je on.

Podijeli:

Tagovi:

fudbal

Rumunija

BiH

komentator

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшен Бањалучанин јер је прогањао жену

Hronika

Uhapšen Banjalučanin jer je proganjao ženu

3 h

0
Ужас на аутопуту: Возач пронашао одсјечене женске руке

Svijet

Užas na autoputu: Vozač pronašao odsječene ženske ruke

3 h

0
Станивуковић ударио на Радуловића: Начелник Модриче остаје без већине због ПДП-а

Gradovi i opštine

Stanivuković udario na Radulovića: Načelnik Modriče ostaje bez većine zbog PDP-a

3 h

2
Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

Svijet

Dječak se bori za život poslije napada ajkule

3 h

0

Više iz rubrike

Бројне бањалучке улице без струје

Fudbal

Brojne banjalučke ulice bez struje

7 h

0
Владимир Стојковић помјера границе: За голмана Радничког године само број

Fudbal

Vladimir Stojković pomjera granice: Za golmana Radničkog godine samo broj

18 h

0
Преокрет Србије за крај и првенац Пауновића!

Fudbal

Preokret Srbije za kraj i prvenac Paunovića!

18 h

0
Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Fudbal

Paunović promijenio ekipu Srbije za meč protiv Letonije!

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

U prvom planu: Srđan Amidžić

14

38

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

14

20

ERS za ATV: U obavezi smo da prikažemo činjenično stanje

14

12

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

14

08

Zločinac Jusuf Juka Prazina bi mogao dobiti ulicu u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner