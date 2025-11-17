Logo
Užas na autoputu: Vozač pronašao odsječene ženske ruke

Izvor:

Kurir

17.11.2025

11:26

Ужас на аутопуту: Возач пронашао одсјечене женске руке

Jedan vozač je oko 3 sata jutros pozvao policiju, i prijavio da se na putu nalaze ostaci žene.

Patrolna vozila su odmah dojurila na deonicu auto-puta kod izlaza za Frojdenberg.

Auto-put je odmah zatvoren, a na mjesto su stigli i kriminalistički detektivi.

Javno tužilaštvo još nije objavilo ukupan broj pronađenih dijelova tijela. Međutim, prema pisanju njemačkog Bilda, vjeruje se da su to odsječene ruke žene.

Kako su tačno delovi tela završili na autoputu još uvek nije jasno.

Prve istrage ukazuju da nije u pitanju nesreća. A45 je ponovo otvoren ujutru, a istraga ubistva je u punom jeku.

