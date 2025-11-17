Logo
Lavrov podsjetio Merca: Nacistički zločini nemaju rok zastarjelosti

Agencije

17.11.2025

09:36

Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости
Foto: Tanjug/AP

Izjave njemačkog kancelara Fridriha Merca o stremljenju da Njemačka ponovo postane najjača vojska u Evropi svjedoče o tome da on i njegovi istomišljenici nisu naučili lekcije iz Nirnberškog procesa, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov u komentaru za "Prvi kanal", prenosi TASS.

"Najtužnije je to što se sve ovo već dugo primećuje u Njemačkoj. Bar deset godina. Počeli smo da zapažamo promenu raspoloženja kod naših njemačkih sagovornika, a smisao je bio sljedeći: 'Mi smo odavno platili i isplatili za sve ono što je učinio Hitler. Mi nikome više ništa ne dugujemo'. I sada, kada je došao kancelar Merc i ponosno izjavio da je Njemačka dužna da ponovo postane najjača vojska u Evropi, to pokazuje da nikakve lekcije nisu naučene – bar od strane gospodina Merca i njegovih istomišljenika", istakao je šef ruske diplomatije.

Ranije je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da se odluke Nirnberškog tribunala danas ozbiljno dovode u pitanje i često krše.

"Nacistička ideologija, partija, strukture poput SS-a i njihove obavještajne službe, kao i drugih, bile su zabranjene zauvijek. Na ogromnu žalost, ovi dijelovi odluka sada su izloženi značajnim iskušenjima i često se krše", rekao je on u intervjuu za dokumentarni film "Nirnberg".

Lavrov je podsjetio da je upravo taj proces postavio temelje savremenog međunarodnog prava: od tada zločini protiv čovječnosti, genocid i ratni zločini nemaju rok zastarjelosti. Kasnije su se odluke Nirnberškog tribunala odrazile u brojnim konvencijama koje su usvajale UN i druge međunarodne institucije.

"One su ukinule pravo 'jačeg', utvrdile neprihvatljivost upotrebe sile i narušavanja humanitarnih principa u bilo kakvim sukobima", naglasio je šef ruske diplomatije.

Napomenuo je da je istovremeno glavna pokretačka snaga u pokretanju diskusija i stvaranju tribunala bio SSSR.

Sergej Lavrov

nacisti

Fridrih Merc

