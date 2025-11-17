SAD ponovo udara: Uništen još jedan brod

Zajednička američka radna vojna grupa "Southern spear" izvršila je smrtonosni napad na čamac kojom je upravljala organizacija koju su SAD označile terorističkom, prenose mediji.

Obavještajne informacije potvrdile su da je plovilo bilo korišćeno za krijumčarenje narkotika, kao i da je prolazilo poznatom rutom na narko-trafiking i prevozilo drogu.

Američka Južna komanda (U.S. Southern Command - SOUTHCOM) saopštila je da su u akciji ubijena trojica narko-dilera u istočnom Pacifiku.

🚨BREAKING: U.S. Southern Command: On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in… pic.twitter.com/DVI7lzKlaZ — World Source News (@Worldsource24) November 16, 2025

SAD su od septembra 2025. pokrenule kampanju vojne upotrebe sile protiv brodova za koje tvrde da su u vlasništvu kriminalnih kartela.

Kampanja je zvanično nazvana “Operation Southern Spear”.

Cilj je, prema američkim zvaničnicima, da se zaustavi krijumčarenje narkotika morem, koje navodno predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti SAD.