SAD ponovo udara: Uništen još jedan brod

Izvor:

Agencije

17.11.2025

07:10

САД поново удара: Уништен још један брод
Foto: screenshot

Zajednička američka radna vojna grupa "Southern spear" izvršila je smrtonosni napad na čamac kojom je upravljala organizacija koju su SAD označile terorističkom, prenose mediji.

Obavještajne informacije potvrdile su da je plovilo bilo korišćeno za krijumčarenje narkotika, kao i da je prolazilo poznatom rutom na narko-trafiking i prevozilo drogu.

Američka Južna komanda (U.S. Southern Command - SOUTHCOM) saopštila je da su u akciji ubijena trojica narko-dilera u istočnom Pacifiku.

SAD su od septembra 2025. pokrenule kampanju vojne upotrebe sile protiv brodova za koje tvrde da su u vlasništvu kriminalnih kartela.

Kampanja je zvanično nazvana “Operation Southern Spear”.

Cilj je, prema američkim zvaničnicima, da se zaustavi krijumčarenje narkotika morem, koje navodno predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti SAD.

