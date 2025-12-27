Drama u Bijeljini: Dijete (10) upalo u šaht

27.12.2025
20:11
Komentari:0
Dijete uzrasta oko 10 godina upalo je večeras u šaht u Bijeljini.
To se desilo oko 18 časova ispred Osnovne škole “Knez Ivo od Semberije”.
Nakon toga, policija je stigla na mjesto događaja.
– Jedva su izvukli dijete iz šahta. Na sreću, nije povrijeđeno – kazao je očevidac za InfoBijeljinu.
Poslije izlaska policije na teren, oko 19 sati, stigla je i ekipa “Vodovoda” i ogradila šaht.
