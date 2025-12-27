Logo
Uspješno pronađena lica koja su se izgubila na Bjelašnici

RTRS

RTRS

27.12.2025

19:05

Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници
Foto: ocbjelasnica.com

Više lica koja su se danas izgubili na Bjelašnici uspješno su pronađeni.

Saopšteno je ovo iz Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo.

- Nakon današnje uspješno završene akcije, Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo ponovo je dobila poziv, ovoga puta s druge lokacije. Više osoba se izgubilo na području Bjelašnice i nije uspjelo pronaći put nazad do polazne tačke - navedeno je u saopštenju.

Ističu da je dežurni tim odmah reagovao i izašao na teren.

- Pronađeni su unesrećeni, te je tako uspješno okončana i druga akciju spašavanja u toku istog dana. Svi unesrećeni su na sigurnom i kreću se prema vozilima. Hvala našim spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji - zaključili su iz Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo.

