Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

Muškarac inicijala A.K. osumnjičen je da je večeras ubio djevojku A.J. u Mostaru, javljaju federalni mediji.

Prema informacijama "Avaza", ubijena djevojka je iz Kalesije, a u Mostaru je radila.

"Prijavu smo zaprimili u 18 sati. Ubistvo se dogodilo na trgu Ivana Krndelja. Obaviješten je dežurni kantonalni tužilac, na licu mjesta se obavlja uviđaj, više informacija biće poznato naknadno", rekla je ranije Ilijana Miloš, portparol Uprave policije MUP-a HNK.

Prema prvim informacijama, žrtva je pokušala pobjeći od napadača s Autobuske stanice i utrčala u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć.

Navodno je uspjela pozvati policiju, ali ju je napadač sustigao i ubio ispalivši hitac iz pištolja.

Policija je brzo stigla na lice mjesta i uhapsila muškarca.

Uviđaj je u toku, a nadležni će naknadno dati više informacija o motivu i okolnostima ovog ubistva.