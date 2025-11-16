Udes kod Banjaluke, velike gužve, saobraćaj preusmjeren

Izvor:
16.11.2025

Na ulazu u Banjaluku došlo je do saobraćajne nezgode, javljaju čitaoci ATV portala.
Oni navode da je došlo do zastoja između Mišinog Hana i Prijakovaca, te da se stvara gužva.
Kako navode i brojni korisnici društvenih mreža, policija preusmjerava saobraćaj obilaznim putem, a gužva nastaje jer je put uzak i vozila se ne mogu mimoići.
Trenutno nema informacija o težini udesa, kao ni o tome da li je neko povrijeđen.
Uskoro opširnije...
