Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Izvor:

Agencije

16.11.2025

20:55

Komentari:

1
Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

U rejonu baze Vojske Srbije "Debela glava" danas oko 15 sati maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, pišu mediji.

Kako mediji navode, naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije.

Tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Naoružana grupa sa šest džipova pobjegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Kako mediji pišu, niko od pripadnika Vojske Srbije u ovom napadu nije povrijeđen.

Vojska Srbija

