Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Izvor:
Agencije
16.11.2025
20:55
Komentari:1
U rejonu baze Vojske Srbije "Debela glava" danas oko 15 sati maskirana grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije, pišu mediji.
Kako mediji navode, naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije.
Tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.
Naoružana grupa sa šest džipova pobjegla je pravcu autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Kako mediji pišu, niko od pripadnika Vojske Srbije u ovom napadu nije povrijeđen.
