Vlasnik čuvene kafane Zlatibor Stojković Bibe poginuo ispred svog lokala

Kurir

16.11.2025

08:49

Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала
Zlatibor Stojković Bibe, jedan od najvoljenijih mještana Smoljinca kod Požarevca, tragično je preminuo u četvrtak, potvrđeno je iz njegove porodice. Sahrana će se održati sutra, 16. novembra, na seoskom groblju u Smoljincu u 14 časova.

Bibe je, kako Kurir saznaje, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u četvrtak uveče na brzoj saobraćajnici u Stigu, tačno ispred svoje čuvene kafane, koja je godinama bila simbol domaće kuhinje i druženja. Nesreća se dogodila tik uz staru željezničku stanicu i prugu Požarevac-Zaječar.

Vijesti o njegovoj pogibiji brzo su se proširile selom, ostavljajući mještane u nevjerici. „Ne možemo da vjerujemo. Otišla je legenda našeg kraja“, kažu potreseni stanovnici.

Ђурђиц

Društvo

Danas je Đurđic: Ovo nikako ne trebate da radite na današnji dan

Bibe je za sobom ostavio neizbrisiv trag, ne samo kao ugostitelj, već i kao čovjek sa velikim srcem. Tokom pandemije koronavirusa, kada su mnogi bili u nevolji, on je svoju kafanu pretvorio u improvizovanu narodnu kuhinju, svakog dana spremajući obroke za socijalno ugrožene porodice iz okolnih sela.

Iako je kafana u avgustu 2021. godine izgorela, Bibe ju je obnovio i nastavio sa radom, pružajući toplinu i gostoprimstvo svima. Njegova dobrota, skromnost i spremnost da pomogne kad je najpotrebnije ostali su urezani u pamćenju svih koji su ga poznavali.

Porodica je objavila obavještenje o njegovom tragičnom odlasku, pozivajući rodbinu i prijatelje da im se pridruže na sahrani u nedjelju, 16. novembra, u 14 časova, na groblju u Smoljincu. Porodični dom je otvoren za sve koji žele da izjave saučešće.

(Kurir)

Zlatibor Stojković Bibe

pogibija

kafana

