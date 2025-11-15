Poznat razlog ubistva oca i sina u Babušnici

Selo Zavidince gd‌je se dogodilo jezivo dvostruko ubistvo, kada je Srđan M. (49) ubio komšije Miroljuba L. i njegovog sina Miroslav, dok je drugog sina M. L. i suprugu S. L. teško ranio, dan nakon zločina sablasno je tiho.

Prve slike sa mjesta zločina jasno oslikavaju razmjere tragedije koja je zavila ovo malo selo u crno. Dvorište gd‌je se dogodilo jezivo ubistvo pusto je, dok komšije uplakane stoje na kapiji i u nevjerici odmahuju glavom.

Kako "Telegraf" saznaje, u ovom malom mjestu prema riječima mještana vladala je prijatna atmosfera i svi jedni drugima međusobno pomažu, a posebno su to radili Miroslav i njegovi sinovi koji su prema riječima seljaka bili pošteni i vrijedni radnici svima uvijek od pomoći, te su vijesti o sukobu prvih komšija koji se završio kobno izazvale nevjericu.

Mnogi su jutro dočekali u suzama, posebno oni najbliži. Prve komšije Miroslava i Miroljuba ne mogu da vjeruju šta se desilo da će morati od njih da se oproste zauvijek.

Od sinoć ovo selo postalo je glavno odredište mnogima - tokom noći policijskih patrola, a od jutros novinarskih ekipa. Već od ranih jutarnjih časova ispred kuća, prodavnica, kafana prepričava se ova velika tragedija koja je izbrisala dva života, a koje će ovo selo zauvijek obilježiti.

Dvostruko ubistvo dogodilo se juče

Podsjetimo, jezivo dvostruko ubistvo dogodilo se juče oko 16.00 časova, kada je Srđan M. hicima iz vatrenog oružja usmrtio Miroljuba L. i njegovog sina Miroslava, ranio drugog sina M. L. (44), dok je supruzi S. L. (69) nanio povrede tupim predmetom po glavi.

Prema riječima izvora bliskog istrazi, motiv dvostrukog ubistva bio je višegodišnji sukob oko imovine i stoke, koji je sinoć kulminirao krvavim obračunom.

"Navodno, Srđan M, koji je i ranije pravio probleme, žestoko se posvađao sa komšijama i tada potegao pištolj. Pucao je u Miroljuba i njegove sinove, a sve to je gledala nesrećna S. L, koja je i sama ranjena" naveo je sagovornik.

On je dodao i da je upravo S. L. uspjela da pozove policiju, uprkos ranama i šoku.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su Srđana M. (49), iz sela Zavidince kod Babušnice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično d‌jelo teško ubistvo.

Sumnja se da je on juče, oko 16.00 časova,u selu Zavidince, hicima iz vatrenog oružja usmrtio Miroljuba L. i njegovog četrdesetjednogodišnjeg sina Miroslava L, ranio drugog sina M. L, dok je supruzi S. L. naneo povrede tupim predmetom po glavi.

Policijski službenici su pronašli pištolj kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično d‌jelo.

Srđanu M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, prenosi "Telegraf".