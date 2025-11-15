Poznato stanje pilota povrijeđenog u padu aviona kod Subotice

Pilot koji je povrijeđen prilikom pada sportskog aviona kod Subotice nalazi se u stabilnom stanju, potvrđeno je iz subotičke bolnice.

Prilikom slijetanja na bikovački sportski aerodrom kod Subotice juče oko 17.00 časova srušio se sportski avion “pajper” sa dva člana posade, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Subotici.

Poginuo je kopilot Z. S. iz Bajše, dok je pilot F. K. zadobio teške tjelesne povrede, rečeno je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Povrijeđeni pilot primljen je juče u subotičku bolnicu sa višestrukim prelomima, ali je ovog jutra u stabilnom stanju, javio je RTS.

Uviđaj je obavljen na mjestu pada letjelice, u ataru oko dva kilometra od aerodroma “Bikovo”.

U Osnovnom tužilaštvu u Subotici kažu da će se uviđaj nastaviti danas sa predstavnicima Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.

Za sada nije poznat uzrok pada sportskog aviona kod Subotice.