ŠOK! Avion koji se večeras srušio kod Subotice, pao je na istom mjestu prije 3 godine!

Telegraf

14.11.2025

20:40

ШОК! Авион који се вечерас срушио код Суботице, пао је на истом мјесту прије 3 године!
Foto: Telegraf.rs

Avion tipa "Pajper", koji se večeras oko 17 časova srušio kod aerodroma „Bikovo“ u Subotici, nije prvi put pao – ista letjelica, registrovana kao YU-DPV, imala je nesreću i prije tri godine, pod gotovo istim okolnostima, saznaje Telegraf.

Večeras su, podsjetimo, u letjelici bila dva člana posade. Jedna osoba je poginula na licu mjesta, dok je druga u teškom stanju prevezena u bolnicu. Pad se dogodio tokom prilaska aerodromu Bikovo, a uzrok još nije poznat. Policija, vatrogasci i Hitna pomoć su na terenu i uviđaj je u toku.

Пао авион код Суботице

Hronika

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

Prethodna nesreća dogodila se 24. septembra 2022. godine, takođe kod aerodroma Bikovo. Tada je avion Piper PA-38-112 izgubio snagu motora tokom školskog leta, pa je posada pokušala prinudno slijetanje. Avion je bio teško oštećen, ali su pilot i pilot-putnik prošli bez težih povreda.

Пао авион код Суботице

Hronika

Prve fotografije sa mjesta nesreće: Udar o tlo bio koban po člana posade

Tada su ustanovljena ozbiljna oštećenja: deformisan glavni stajni trap, oštećen trup, elisa i krila.

Detalji večerašnje nesreće tek treba da budu utvrđeni, a očekuje se analiza koja će pokazati da li postoji bilo kakva povezanost sa ranijom istorijom letjelice.

(Telegraf)

Srbija

Srbija

Srbija

Srbija

