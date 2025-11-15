U avionskoj nesreći koja se dogodila juče u blizini Subotice, na listu mjesta stradao je Zoltan Sabo (30), koji je bio putnik u letjelici.

Jučerašnji let bio je rođendanski poklon stradalom mladiću, a na pisti na koju, nažalost, nikada nije sletio, čekala ga je supruga sa njihovom maloljetnom d‌jecom, saznaje Blic.

Sportski avion tipa Pajper juče popodne srušio se u blizini Aerodroma Bikovo, kod Subotice. U ovoj avionskoj nesreći, na svoj 30. rođendan stradao je Zoltan Sabo.

Scena Dara Bubamara polomila sto i udarila Kebu: "Za malo da mu oduzmeš život"

Nakon pada aviona, na teško je povrijeđen pilot K. F. (24) koji se još uvijek nalazi u subotičkoj bolnici pod nadzorom ljekara, a kako je ranije rečeno on je bio zaglavljen ispod olupina aviona.

U razgovoru sa članovima aero kluba “Ivan Sarić”, reporteru Blica koji se nalazio na licu mjesta, rečeno je da je nesrećni mladić kobnog dana napunio 30 godina, te da mu je let avionom bio rođendanski poklon.

Žena sa d‌jecom ga čekala na aerodromu

Da tragedija bude još veća, njega su na mjestu gd‌je je trebao da sleti čekali supruga K. Sabo i njihova maloljetna d‌jeca.

– Avion je kasnio sa slijetanjem više od pola sata. Let je bio prijavljen aerodromu u Batajnici, ali pošto se njima pilot nije javio oni su obavijestili Subotičane da nešto nije u redu. Išao sam da tražim avion, ali se ništa nije vid‌jelo od magle. Pilot je i pored povreda i iako je bio zaglavljen ispod aviona uspio ipak da pošalje lokaciju. Tako smo ih pronašli – kaže jedan od članova aero kluba.

Srbija To mogu samo Srbi: Tranžirali životinju ispred zgrade, pljušte komentari

Supruga stradalog osjetila da nešto nije u redu

Prema njegovim riječima, na aerodromu Bikovo nikog nije bilo i niko nije ni znao da će kobnog dana biti letenja.

– Nije morao da se javi nama jer je imao dozvolu iz Batajnice. Juče definitivno nije bio dan za letenje. Kada sam otišao do aerodroma, tamo je samo sjedila jedna žena sa dvoje male d‌jece. Čekala je putnika kome je bio rođendan. Bila je zabrinuta i rekla mi je da su poletjeli poslije 13,30 sati i da su do 15 sata trebali da se vrate – ispričao je sagovornik.

Društvo Stiže zahlađenje i snijeg, temperatura će pasti za 15 stepeni!

On je otkrio da je ta žena zapravo supruga poginulog putnika, kojoj nije znao šta da kaže u trenutku njihovog susreta.

– Nisam znao šta da joj kažem. Jako tužno – zaključio je član aero kluba.

Supruga stradalog Zoltana, oprostila se od njega na društvenim mrežama.