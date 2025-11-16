Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Iranske vlasti su pokrenule operacije zasijavanja oblaka kako bi izazvale padavine dok se zemlja suočava sa najgorom sušom u posljednjih nekoliko decenija.

Danas je prvi put u tekućoj vodonosnoj godini sproveden let zasijavanja oblaka u slivu jezera Urmija, prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA.

Urmija na sjeverozapadu, najveće je jezero u Iranu, ali je zbog suše uglavnom presušilo i pretvorilo se u ogromno slano područje.

Agencija navodi da će dalje operacije biti sprovedene u provincijama Istočni i Zapadni Azerbejdžan.

Zasijavanja oblaka podrazumijeva prskanje čestica poput srebrnog jodida i soli u oblake iz aviona kako bi se izazvala kiša.

Prošle godine, Iran je objavio da je razvio sopstvenu tehnologiju za ovu praksu.

Iranski mediji su prenijeli da je kiša padala u oblastima Ilam, Kermanšah, Kurdistan i Lorestan na zapadu zemlje, kao i u sjeverozapadnoj pokrajini Zapadni Azerbejdžan.

Iranska meteorološka služba je saopštila da su padavine ove godine smanjene za oko 89 odsto u poređenju sa dugoročnim prosjekom.

"Trenutno doživljavamo najsušniju jesen koju je zemlja doživjela u posljednjih 50 godina", navodi se u saopštenju.

Državni mediji su prvi put ove godine prikazali snimak snijega koji pada na planini i skijalištu Točal, koje se nalazi u oblasti Teherana na planinskom vijencu Alborz.

Iran, uglavnom sušna zemlja, godinama pati od hroničnih sušnih perioda i toplotnih talasa koji će se očekivati pogoršati sa klimatskim promjenama, navodi Tanjug.

Padavine u glavnom gradu Teheranu su na najnižem nivou u posljednjih sto godina, prema riječima lokalnih zvaničnika, a polovina iranskih provincija nije imala padavine mjesecima.

Nivoi vode u akumulacijama koje snabdijevaju mnoge provincije pali su na rekordno niske nivoe.

Ranije ovog mjeseca, iranski predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je da bi se Teheran, bez kiše prije zime, mogao suočiti sa evakuacijom, iako nije iznosio detalje.