Logo
Large banner

Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Izvor:

Agencije

16.11.2025

20:54

Komentari:

0
Ова држава почиње "сијати" облаке због суше
Foto: Francesco Ungaro/Pexels

Iranske vlasti su pokrenule operacije zasijavanja oblaka kako bi izazvale padavine dok se zemlja suočava sa najgorom sušom u posljednjih nekoliko decenija.

Danas je prvi put u tekućoj vodonosnoj godini sproveden let zasijavanja oblaka u slivu jezera Urmija, prenosi zvanična iranska novinska agencija IRNA.

Urmija na sjeverozapadu, najveće je jezero u Iranu, ali je zbog suše uglavnom presušilo i pretvorilo se u ogromno slano područje.

Agencija navodi da će dalje operacije biti sprovedene u provincijama Istočni i Zapadni Azerbejdžan.

Zasijavanja oblaka podrazumijeva prskanje čestica poput srebrnog jodida i soli u oblake iz aviona kako bi se izazvala kiša.

Prošle godine, Iran je objavio da je razvio sopstvenu tehnologiju za ovu praksu.

Iranski mediji su prenijeli da je kiša padala u oblastima Ilam, Kermanšah, Kurdistan i Lorestan na zapadu zemlje, kao i u sjeverozapadnoj pokrajini Zapadni Azerbejdžan.

Iranska meteorološka služba je saopštila da su padavine ove godine smanjene za oko 89 odsto u poređenju sa dugoročnim prosjekom.

"Trenutno doživljavamo najsušniju jesen koju je zemlja doživjela u posljednjih 50 godina", navodi se u saopštenju.

Državni mediji su prvi put ove godine prikazali snimak snijega koji pada na planini i skijalištu Točal, koje se nalazi u oblasti Teherana na planinskom vijencu Alborz.

Iran, uglavnom sušna zemlja, godinama pati od hroničnih sušnih perioda i toplotnih talasa koji će se očekivati pogoršati sa klimatskim promjenama, navodi Tanjug.

Padavine u glavnom gradu Teheranu su na najnižem nivou u posljednjih sto godina, prema riječima lokalnih zvaničnika, a polovina iranskih provincija nije imala padavine mjesecima.

Nivoi vode u akumulacijama koje snabdijevaju mnoge provincije pali su na rekordno niske nivoe.

Ranije ovog mjeseca, iranski predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je da bi se Teheran, bez kiše prije zime, mogao suočiti sa evakuacijom, iako nije iznosio detalje.

Podijeli:

Tagovi:

Iran

suša

Kiša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

Hronika

Prvi snimak sa mjesta užasa: Bježala i tražila pomoć, monstrum je stigao na trgu i ubio

1 h

0
Свјетски дан толеранције- колико смо као друштво толерантни?

Društvo

Svjetski dan tolerancije- koliko smo kao društvo tolerantni?

2 h

0
Срби и Мађари – сарадња два народа на историјском максимуму

Društvo

Srbi i Mađari – saradnja dva naroda na istorijskom maksimumu

2 h

0
Скоро утростручен број увезених аутомобила у БиХ од 2010. до данас

Društvo

Skoro utrostručen broj uvezenih automobila u BiH od 2010. do danas

2 h

0

Više iz rubrike

Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

Svijet

Apokalipsa : Oblak "sudnjeg dana" donio nevjerovatnu oluju

2 h

0
Неочекивани херој: Свиња спасила двојицу руских војника од нагазне мине

Svijet

Neočekivani heroj: Svinja spasila dvojicu ruskih vojnika od nagazne mine

3 h

0
Школа, учионица

Svijet

Zatvoreno 69 škola zbog straha od azbesta

3 h

0
Лов на лешеве: Погребна мафија цвијета у Украјини

Svijet

Lov na leševe: Pogrebna mafija cvijeta u Ukrajini

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Cvijanović: BiH ne može ka EU kao strani protektorat

21

24

Centralne vijesti, 16.11.2025.

21

05

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

20

55

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

20

54

Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner