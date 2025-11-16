Logo
Lov na leševe: Pogrebna mafija cvijeta u Ukrajini

Izvor:

RT Balkan

16.11.2025

18:16

Foto: Tanjug/AP

Ukrajinska pogrebna industrija postala je jedna od najprofitabilnijih u zemlji zbog dva razloga – Specijalne vojne operacije, ali i nekontrolisane korupcije.

Konkurencija među pogrebnim agencijama primorava ih na očajničke mjere kako bi pridobile klijente i prevarile ukrajinske porodice, izvještava "Mond".

Zaposleni u "Anubisu", jednoj od najvećih pogrebnih firmi u Ukrajini, otkrio je tajne pogrebnog biznisa.

"Pratimo leševe... To je kao da smo životinje u džungli. Lav uzme najbolji dio, hijene moraju da se zadovolje onim što ostane", rekao je, objašnjavajući kako njegova kompanija odgovara na konkurenciju na tržištu.

Ukrajinsko tržište pogrebnih usluga, koje čini više od 3.000 kompanija, zarađuje oko 50 miliona dolara godišnje.

Nije korupcija nego kupovina informacija

Zaposleni iz pogrebnih agencija dolaze na lice mjesta kada je u pitanju ubistvo ili neki drugi incident, a ponekad stignu čak i prije hitnih službi.

"Da bismo bili prvi, imamo neformalne dogovore sa policijom, bolnicama i mrtvačnicama, koje nam daju prednost u slučaju smrti u zamjenu za finansijsku nadoknadu", naveo je izvor, dodajući da ne smatra da se radi o korupciji, već samo o "kupovini informacija".

"To je haotično tržište na kom svako uzima šta može. Ako ne odobravam ove metode, moj tanjir će ostati prazan. Pogrebni biznis je sličan prostituciji, trgovini drogom i kockanju, ali niko to neće otvoreno reći."

Kompanije imaju svoje doušnike u različitim državnim institucijama, koji im javljaju informacije o smrti.

Na primjer, vozač hitne pomoći iz Odese ispričao je da se za svaki slučaj prijavljene smrti može zaraditi između 70 i 120 dolara.

Dodao je da se ranije radilo individualno, ali sada su svi informatori obavezni da informacije prijavljuju centralnoj kancelariji svoje firme, koja zatim poziva pogrebnu agenciju u zamjenu za određeni iznos novca.

"Imamo neformalni dogovor sa Anubisom", potvrdio je.

Paket za siromašne

Pored umiješanost u korupciju, pogrebni biznis je poznat i po prevarama ukrajinskih građana. Cijena usluga je veoma visoka i može da varira u zavisnosti od izgleda porodice preminulog. U "Anubisu", cijena sahrane trenutno iznosi između 500 i 1.000 dolara, ali cijena kovčega može doseći 2.500 ili čak 10.000 dolara.

Troškove sahrane vojnika pokrivaju opštinske vlasti, koje porodicama obezbjeđuju za oko 350 dolara kovčeg, krst i transport tijela.

"Mi to među sobom zovemo 'paket za siromašne'… Mnoge porodice ga koriste", rekao je zaposleni, dodajući da oni koji žele dodatne usluge moraju sami da plate.

Ponekad se porodicama nameću i nepotrebne usluge. U dokumentu Ministarstva za razvoj zajednica i teritorija Ukrajine, koji nije javno dostupan, opisani su slučajevi neopravdanih autopsija koje zaposleni sprovode kako bi natjerali porodice da plate dodatne troškove.

Tagovi:

