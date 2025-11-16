Da li počinje novi sukob? Stigao najnapredniji američki nosač aviona

Najnapredniji američki nosač aviona "Džerald R. Ford" uplovio je u Karipsko more, demonstrirajući vojnu moć SAD, saopštila je američka mornarica.

Misija broda dovodi se u vezu sa kampanjom administracije predsjednika SAD Donalda Trampa protiv trgovine drogom u Južnoj Americi, prenio je AP.

Od početka septembra, u američkim udarima ubijeno je najmanje 80 ljudi u 20 napada na male čamce za koje se smatralo da služe za prevoz droge.

Dolaskom nosača aviona u Karipsko more zaokruženo je najveće gomilanje američke vatrene moći u regiji u posljednjih nekoliko decenija, dovodeći ukupan broj vojnika na oko 12.000 na desetak mornaričkih brodova.

Komentatori smatraju da slanje broda predstavlja jačanje pritiska na predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.