Logo
Large banner

Da li počinje novi sukob? Stigao najnapredniji američki nosač aviona

Izvor:

Agencije

16.11.2025

17:41

Komentari:

0
Да ли почиње нови сукоб? Стигао најнапреднији амерички носач авиона
Foto: Tanjug / AP

Najnapredniji američki nosač aviona "Džerald R. Ford" uplovio je u Karipsko more, demonstrirajući vojnu moć SAD, saopštila je američka mornarica.

Misija broda dovodi se u vezu sa kampanjom administracije predsjednika SAD Donalda Trampa protiv trgovine drogom u Južnoj Americi, prenio je AP.

Od početka septembra, u američkim udarima ubijeno je najmanje 80 ljudi u 20 napada na male čamce za koje se smatralo da služe za prevoz droge.

Dolaskom nosača aviona u Karipsko more zaokruženo je najveće gomilanje američke vatrene moći u regiji u posljednjih nekoliko decenija, dovodeći ukupan broj vojnika na oko 12.000 na desetak mornaričkih brodova.

Komentatori smatraju da slanje broda predstavlja jačanje pritiska na predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Podijeli:

Tagovi:

Venecuela

nosač aviona

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мишел Обама: САД још нису спремне

Svijet

Mišel Obama: SAD još nisu spremne

4 h

0
Здравствени радници протестовали у Бриселу

Svijet

Zdravstveni radnici protestovali u Briselu

4 h

0
НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

Svijet

NATO u panici: Putinovo oružje "sudnjeg dana" je spremno?

4 h

0
Новинари најавили штрајк 28. новембра!

Svijet

Novinari najavili štrajk 28. novembra!

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Cvijanović: BiH ne može ka EU kao strani protektorat

21

24

Centralne vijesti, 16.11.2025.

21

05

Novi detalji zločina: Ubijena žena iz Kalesije, bila zaposlena u Mostaru

20

55

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

20

54

Ova država počinje "sijati" oblake zbog suše

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner