Novinari najavili štrajk 28. novembra!

Izvor:

SRNA

16.11.2025

16:51

Komentari:

0
Foto: pexels/brotiN biswaS

Italijanski novinari stupiće u štrajk 28. novembra zbog finansijskih problema u radu medija i pada kvaliteta izvještavanja, saopštilo je Nacionalno udruženje novinara Italije /FNSI/.

Udruženje novinara ukazalo je na smanjenje broja zaposlenih u redakcijama i plata, otpuštanja novinara i prijevremena penzionisanja, što je, kako je navedeno, isušilo ponudu vijesti i donijelo posljedice po pluralizam i pravo građana da budu informisani.

"Novinarstvo predstavlja fundamentalnu zaštitu demokratskog života naše zemlje, ali kvalitet informacija se pogoršava", navodi se u saopštenju.

Udruženje navodi da će, dan uoči štrajka, u Rimu biti održane demonstracije, prenijela je agencija "Adnkronos".

Лејди Гага-02092025

Scena

Slavna pjevačica završila na psihijatriji": "Potpuno sam se srušila"

U saopštenju se napominje da štrajk, kao ni demonstracije, nisu politički motivisani.

Italijansko Udruženje medijskih izdavača /FIEG/ pozvalo je na odgovornost i na realnu diskusiju o izazovima izdavaštva.

Tagovi:

novinari

Štrajk

Italija

Komentari (0)
