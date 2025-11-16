Novinari najavili štrajk 28. novembra!

Izvor:
SRNA
16.11.2025
16:51
Italijanski novinari stupiće u štrajk 28. novembra zbog finansijskih problema u radu medija i pada kvaliteta izvještavanja, saopštilo je Nacionalno udruženje novinara Italije /FNSI/.
Udruženje novinara ukazalo je na smanjenje broja zaposlenih u redakcijama i plata, otpuštanja novinara i prijevremena penzionisanja, što je, kako je navedeno, isušilo ponudu vijesti i donijelo posljedice po pluralizam i pravo građana da budu informisani.
"Novinarstvo predstavlja fundamentalnu zaštitu demokratskog života naše zemlje, ali kvalitet informacija se pogoršava", navodi se u saopštenju.
Udruženje navodi da će, dan uoči štrajka, u Rimu biti održane demonstracije, prenijela je agencija "Adnkronos".
U saopštenju se napominje da štrajk, kao ni demonstracije, nisu politički motivisani.
Italijansko Udruženje medijskih izdavača /FIEG/ pozvalo je na odgovornost i na realnu diskusiju o izazovima izdavaštva.
