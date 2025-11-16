Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je jedina osoba koja poznaje svaki međunarodni sporazum na svijetu do najsitnijih detalja, rekao je predsjednik Finske Aleksandar Stub.

U intervjuu za Asošiejted pres, on je napomenuo da Lavrov ima bogato iskustvo u međunarodnim poslovima, što njegove argumente čini izuzetno teškim za osporiti, prenosi list "Izvestija".

"Sergej Lavrov je radio u sovjetskoj i ruskoj diplomatiji više od 30 godina, a ministar je spoljnih poslova više od 20 godina", objasnio je Stub.

On smatra da je prekid vatre u Ukrajini prije proljeća 2026. godine malo vjerovatan.

Finski predsjednik je takođe naglasio da trenutna bezbjednosna situacija u Evropi briše granicu između rata i mira. Sada, kako je rekao, uzajamna zavisnost zemalja može biti sredstvo rata.

Stub je takođe izrazio zabrinutost zbog razvoja tehnologija koje olakšavaju pristup nuklearnom oružju i isteka sporazuma o kontroli naoružanja u nekoliko zemalja.

"Trenutno imamo, u zavisnosti od toga kako računate, devet ili deset nuklearnih sila. A ono što me najviše brine jeste to što neki od ključnih sporazuma o nuklearnom odvraćanju ističu. Bilo bi veoma važno da ključne nuklearne sile razgovaraju o raketama i raznim sporazumima", zaključio je Stub.