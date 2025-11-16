Logo
Stotine ovaca prošle ulicama Nirnberga

SRNA

16.11.2025

Стотине оваца прошле улицама Нирнберга
Foto: Pixabay

Više stotina ovaca prošlo je centrom Nirnberga na putu ka svom zimskom smještaju.

Gradske vlasti zamolile su stanovnike da, tokom prolaska stada, ulice budu prohodne i da drže pse podalje od ovaca. Dronovi nisu bili dozvoljeni.

Radoznali prolaznici snimali su događaj mobilnim telefonima dok je oko 600 životinja iz stada pastira Tomasa Gakštatera prolazilo gradom.

Ovce su na putu ka zimskim pašnjacima zapadno od Nirnberga, a preko ljeta su ovo, kao i druga stada dovođena da pasu na gradskim zelenim površinama da bi trava bila uredna.

Tokom putovanja od preko 10 kilometara, ovce su prošle centralnim trgom Hauptmarkt, prenijela je agencija DPA.

Nirnberg nije jedini njemački grad u kojem se ovce koriste kao kosilice za travu. One, takođe, pasu na pojedinim mjestima u Berlinu, Potsdamu, Augsburgu, Ulmu i drugim gradovima.

Ovce doprinose da trava bude pogodna za insekte, što pomaže u očuvanju biodiverziteta, a donosi i uštedu gradskim vlastima u pogledu troškova košenja.

ovce

Njemačka

