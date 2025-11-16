Izvor:
16.11.2025
Izrael se čvrsto protivi formiranju palestinske države zapadno od rijeke Jordan, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
"Naše protivljenje palestinskoj državi zapadno od rijeke Jordan je čvrsto i nije se ni najmanje promijenilo", rekao je Netanjahu dan prije nego što bi Savjet bezbjednosti UN trebalo da glasa o rezoluciji koju su podržale SAD, a kojom se podržava mirovni plan za Gazu u 20 tačaka.
On je dodao da američki plan zahtijeva demilitarizovanu Gazu i demontažu vojnih kapaciteta Hamasa, prenijela je Sinhua.
"Hamas će biti lišen svog oružja, na lakši ili teži način", naglasio je Netanjahu i dodao da predsjednik SAD Donald Tramp dijeli ovaj stav.
Ministar odbrane Izrael Kac rekao je da politika Izraela ostaje jasna i da neće biti palestinske države.
On je naglasio da će Gaza biti potpuno demilitarizovana, "do posljednjeg tunela" i da će taj posao obaviti izraelske i međunarodne snage.
