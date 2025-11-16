Rastu napetosti! Japan digao uzbunu, primijećeni kineski ratni brodovi

Formacija brodova kineske obalske straže prošla je u nedjelju kroz vode ostrva Senkakuu "patroliranju za sprovođenje prava", saopštila je kineska obalska straža, dok Peking pojačava napetosti s Japanom zbog izjava njegove premijerke o Tajvanu.

Diplomatski spor između Kine i Japana pojačao se otkako je japanska premijerka Sanae Takaiči 7. novembra rekla parlamentu da bi hipotetički kineski napad na Tajvan mogao da izazove vojni odgovor Tokija.

Izjave su izazvale ljutit odgovor Pekinga, koji je signalizirao da očekuje da će ih Takaiči na neki način povući.

Kina tvrdi da je Tajvan njena teritorija i nije isključila upotrebu sile kako bi preuzela kontrolu nad ostrvom, koje se nalazi samo 110 km od japanske teritorije. Tajvan odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu.

- Formacija 1307 kineske obalske straže sprovodila je patrole unutar teritorijalnih voda ostrva Diaoju. Ovo je bila zakonita patrolna operacija koju je sprovela kineska obalska straža kako bi zaštitila svoja prava i interese - navodi se u izjavi.

Kina i Japan su se više puta sukobljavali oko ostrva pod upravom Japana, koje Peking naziva Diaoju, a Tokio Senkaku.

Japanska ambasada u Pekingu nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Japan se suočava s rastućim pritiskom Kine otkako je Takaiči dala svoje izjave, a kineski generalni konzul u Osaki komentarisao je: "Prljava glava koja viri mora biti odsječena", što je izazvalo formalni protest Tokija.

Peking je potom prvi put za više od dvije godine pozvao japanskog ambasadora, a kinesko Ministarstvo odbrane izjavilo je da bi svaka japanska intervencija bila osuđena na propast.

U petak je Kina upozorila svoje građane da ne putuju u Japan, što je podstaklo Tokio da pozove Peking da poduzme "odgovarajuće mjere", iako nije naveo detalje.

Tri kineske avio-kompanije u subotu su izjavile da se karte za Japan mogu besplatno vratiti ili promijeniti.

Na Tajvanu su u nedjelju ujutro izjavili da je u protekla 24 sata otkriveno 30 kineskih vojnih aviona koji su djelovali oko ostrva i sedam ratnih brodova.

Kasno u subotu, Tajvan je izjavio da je Kina sprovela još jednu "zajedničku borbenu patrolu" kako bi "uznemirila vazdušni prostor i more oko nas".

Dodalo je da je Tajvan poslao svoje avione i brodove kako bi pratili situaciju. Tajvan izvještava o takvim kineskim patrolama nekoliko puta mesečno kao dio onoga što Tajpei naziva kontinuiranom vojnom kampanjom pritiska.

Tajpei kaže da samo narod ostrva može da odlučuje o svojoj budućnosti.

Japanski lideri su prethodno izbjegavali javno spominjanje Tajvana kada su raspravljali o takvim scenarijima, održavajući "stratešku dvosmislenost" koju takođe favorizuje glavni saveznik Tokija, Sjedinjene Američke Države.