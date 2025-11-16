Iran na ivici vodnog kolapsa – počele restrikcije u Teheranu, moguće i evakuacije

Zbog najgore suše u posljednjih 60 godina i višedecenijskog lošeg upravljanja vodnim resursima, Iran je na ivici takozvanog vodnog bankrota. Presušuju rezervoari. U najvećim gradovima u zemlji kapacitet brana pao je ispod tri odsto.

Još nema konkretnog plana iranskih vlasti za rješavanje vanredne situacije zbog suše i nestašice vode u zemlji, pa su u džamijama i drugim hramovima pojačane molitve miliona Iranaca.

Zbog šeste uzastopne sušne godine, zemlja je pred vodnim bankrotom. Potrošnja je veća od ponude, a iscrpljivanje rezervoara i resursa je nepovratno.

Od početka novembra u zemlji je palo svega dva milimetra kiše, drastično manje od prosječnih 56 milimetara za ovo doba godine. U Teheranu i još 20 provincija nije pala - ni kap.

Za 12 miliona stanovnika Teherana počele su restrikcije, a predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je na moguće evakuacije ako se situacija pogorša.

Glavni rezervoari blizu "mrtvog vodostaja"

Pet glavnih rezervoara koji snabdijevaju grad vodom blizu su takozvanog mrtvog vodostaja, sa oko 10 odsto ukupnog kapaciteta.

"Moramo iseliti gradove ka moru. Svi rezervoari vode za Teheran su u centru grada. Nisu ih preselili ka moru. Neko mora da odgovara za to", smatra jedan građanin Teherana.

"Rješenje bi moglo biti zaprašivanje oblaka. Mnoge zemlje to rade. Voljela bih da to urade i ovdje", kaže građanka iranske prestonice.

"Vlada mora da kaže ljudima da štede vodu ili da sami rade njenu desalinizaciju. Do gradova se cjevovodima mora dovesti voda iz mora. Ili će morati da evakuišu gradove, pa i Teheran", upozorava druga meštanka.

Poljoprivreda troši više od 90 odsto vode

Devetnaest glavnih brana u zemlji, koje čine 10 odsto iranskih rezervoara, potpuno je presušilo, a oko 20 brana drži manje od pet odsto kapaciteta.

To je posljedica i pogrešnih vladinih mera za podsticaj razvoja, naročito poljoprivrede, koja troši više od 90 odsto vode u zemlji.

Devedesetomilionski Iran proizvodi 85 odsto hrane neophodne za zemlju, zbog sankcija, radi smanjenja zavisnosti od globalnog tržišta žitarica.

Čak trećina vode u Iranu izgubi se kroz fizičke gubitke, ilegalnu potrošnju, nepravilnom upotrebom.

"Mjesec i po dana kiše nije bilo. Zemlja je žedna. Poljoprivrednici imaju mnogo problema", ističe stanovnica Irana.

"Nekada smo mjesečno prodavali dvije-tri cisterne pijaće vode, a ovih dana toliko prodamo dnevno. Ljudi su zabrinuti", kaže jedan prodavac.

Meteorolozi upozoravaju da se u Iranu hidro-meteorološke prilike neće promijeniti ni naredne dvije nedjelje.