Ukrajinski sukob bi mogao da se završi u doglednoj budućnosti, smatra mađarski premijer Viktor Orban.

- Mislim da smo veoma blizu mira - rekao je Orban u intervjuu za nemačku medijsku grupu Aksel Špringer.

Prema njegovim riječima, da bi se postigao mir, kolektivni Zapad mora razviti jedinstven stav, jer trenutno ne postoji konsenzus među zapadnim zemljama o ukrajinskom pitanju. Dok predsjednik SAD Donald Tramp promoviše mirovne inicijative, Evropa se zalaže za nastavak rata kako bi pokušala da stekne povoljniju pregovaračku poziciju, dodao je.

Na pitanje da li je ruski predsjednik Vladimir Putin zainteresovan za mirovne pregovore, Orban je rekao da jeste. Na pitanje zašto, premijer je odgovorio: "Zato što rat ima cijenu." Ta cijena, rekao je, izražava se u ljudskim životima i ekonomskim gubicima.

Orban takođe smatra da bi, s obzirom na to, Rusija željela da što prije okonča sukob , ali istovremeno teži da ostvari sopstvene ciljeve. Kada se to desi, "više neće imati smisla nastaviti rat", rekao je premijer, potvrdno odgovarajući na pitanje da li će Moskva moći da preuzme kontrolu nad cijelim Donbasom .

Istovremeno, Evropa se ponaša iracionalno podržavajući Kijev, jer nema šanse da pobijedi u sukobu sa Rusijom.

Evropa troši ogromne količine novca da finansira Kijev u vrijeme kada su joj sama potrebna ta sredstva, dok Ukrajinu zahvataju korupcionaški skandali, naglasio je mađarski premijer.