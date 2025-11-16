Logo
Pjevač se posvađao sa Žikom Jakšićem! Bjesno napustio scenu i otišao vozom kući

Izvor:

Kurir

16.11.2025

10:12

Жика јакшић водитељ
Foto: Blic TV/YouTube

Kada su bili članovi istog benda Žika i Ćira su se posvađali

Žika Jakšić javnosti je postao poznat učešćem u muzičkom bendu "Ritam srca". On je u tom bendu bio gitarista, a pjevač Dejan Ćirković Ćira je bio takođe gitarista i vokal.

Kao i u svakom sastavu bilo je tu i lepih dešavanja ali je bilo i čarki i svađa. Jedne svađe nedavno se prisjetio Ćira koji je otkrio da su se on i Žika toliko posvađali da je on napustio scenu i otišao kući vozom.

- Tokom tih osam godina igranja, bilo je mnogo situacija. Izbacio sam ga iz petlje i on me je bacio sa puta.

Концерт

Scena

Ko je najbogatiji na estradi? Pjevač iz BiH ubjedljivo prvi

Jednom smo se posvađali na sceni, pa sam napustio nastup i vratio se kući vozom - nisam želio da idem sa njim. On je tako dobar i normalan čovjek. Nisam ga zvao ko zna koliko dugo, ali me je pozvao sljedećeg dana. U početku nisam želio da odgovorim, rekao sam da ću ga kupiti. Onda sam ipak podigao slušalicu i on mi je rekao: 'Dođi i razgovaraj i riješi to.' I tako je i bilo. Lijepa riječ i otvaraju se gvozdena vrata - rekao je Ćira.

Žika je isti čovjek

Ćira ističe da je Žika za njega uvijek ostao isti, uprkos popularnosti i uspjehu.

- Za mene će zauvek ostati onaj Žika iz škole i orkestra. Pa i da postane predsednik države, opet bi bio moj Žika - poručio je Ćira za Grand.

(Kurir)

