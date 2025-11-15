Kćerka Zdravka Čolića ponovo zapalila mreže

Izvor:
15.11.2025
Starija kćerka pjevača Zdravka Čolića, Una Čolić, na društvenim mrežama je jako aktivna i prati je dosta ljudi.
Ona često voli da dijeli slike iz izlaska, poneki stajling ali i kako uživa na luksuznim destinacijama.
Njene fotografije nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, pa često izazivaju lavinu komentara.
Svojim najnovijim stajlingom, Una je napravila haos na mrežama. Čolićeva nasljednica je pozirala u miniću dok je gore nosila sako.
Međutim, u jednom trenutku je skinula sako i istakla gola ramena, a svi su gledali u njene obline i ubitačan dekolte.
Iako dugo nije željela da eksponira svog partnera, Una je nedavno objavila njihovu zajedničku fotografiju.
Una je pokazala i kako u društvu uživaju u hrani, te luksuzni smještaj u kom odsijedaju u Španiji.
Deset godina stariji partner Čolićeve je vrlo galantan pa je na jednoj od slika pokazala i buket cvijeća koji je dobila od dragog
Zdravko Čolić je nedavno govorio o mezimicama i istakao da je Una stabilna dok je njena sestra i dalje mlada.
- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija kćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvijek kažem - lijepo je da djeca malo prođu svijet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvijek sačeka - naveo je Zdravko Čolić za "IN Magazin".
