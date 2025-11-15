Alen Islamović ima biznis koji mu donosi 100.000 KM godišnje

Njegov porodični posao izrastao je u ozbiljan izvor prihoda, a zahvaljujući vrhunskom kvalitetu plodova, postao je kooperant jedne od najpoznatijih svjetskih kompanija čuvene italijanske firme bombonjera, koju Srbi obožavaju, a koja otkupljuje upravo njegov lješnik.

Islamović ima ukupno 1.500 sadnica, a njegov lješnik, sertifikovan po evropskim standardima, godinama završava u preradi najpoznatijih proizvoda od orašastih plodova.

– Suma se kreće u zavisnosti od vremenskih uslova tokom godine. Nekad su prinosi veći, a nekad manji. Uglavnom, Alen Islamović zaradi oko 50.000 evra godišnje. On je vrlo zadovoljan poslovanjem, posebno time što je postao kooperant s tako velikom i značajnom svjetskom firmom kao što je “Ferero”. Oni su poslovni giganti kad su u pitanju otkup i prerada lješnika, a njegov lješnik je vrhunskog kvaliteta i zadovoljava sve standarde evropskog kvaliteta za izvoz. To znači da je njegova plantaža sertifikovana i kontrolisana od strane Evropske unije – rekao je sagovornik.

Pjevač je nerijetko pričao o svom privatnom biznisu kojem je veoma posvećen.

– Na plantaži mu pomaže i cijela porodica. To je moje slobodno vrijeme između vikenda. Moja farma, koju sređujemo i vodimo brat moje supruge i ja, na površini je od 25.000 metara kvadratnih. Rad na plantaži kreće od marta, aprila i traje do septembra ili oktobra. U sedam dana dovoljna su dva da održavaš plantažu, zalivaš, štitiš od parazita, prskaš, prehranjuješ preko korijena, lista i tako dalje. Tu ljubav prema zemlji i poljoprivredi usadio mi je otac, koji je to volio. Moje sorte su najtraženije na svjetskom tržištu za fabrike čokolada, za preradu likera i pravljenje ulja. Radiću na tome da brendiram svoje plodove pod nazivom “Lješnik sa Une”, a to će početi za nekoliko godina. Kad odem u penziju, moja farma će biti kapaciteta između 10 i 15 tona lješnika – izjavio je Alen za portal CDM, pa nastavio:

– Da probate moj plod, ne biste vjerovali, to je kao da ste uzeli kašičicu “nutele”. Poslao sam u Švajcarsku na analizu šaku lješnika i nisu mogli da vjeruju da tako nešto postoji na Balkanu i da se uzgaja. To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su veoma krupni lješnici. To je posao budućnosti, savjetujem svima da krenu time da se bave – rekao je on, pa dodao: To je sorta koju su još zvali i Titovi lješnici, zato što je Tito naložio svojim agronomima da mu uzgoje sortu koja bi mogla da uspijeva u ovakvim područjima. To je poseban plod. Lješnik danas upoređuju sa zlatom. Koristi se u farmaciji, i to u velikim količinama. Od njega se proizvode ulja za kozmetičke svrhe. Ljuska lješnika je najbolja kalorična vrijednost za proizvodnju peleta za grijanje, a korijen za uzgoj tartufa, ako to neko zna da uzgaja. Ukratko, to je fenomenalna biljka koja rađa od 80 do 100 godina i nudi veliko bogatstvo onima koji se brinu za nju – otkrio je Islamović za medije.

(Telegraf)