Logo
Large banner

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Izvor:

Kurir

15.11.2025

13:46

Komentari:

0
Милан Станковић показао како изгледа оброк монаха

Milan Stanković jednom prilikom pokazao je kako izgleda obrok inspirisan monaškom kuhinjom. Pjevač je pripremao humus na vodi, a zdrav i ukusan namaz od slanutka priprema se bez ulja.

Stanković tvrdi da je savršen za svakoga ko želi da uživa u jednostavnim, ali hranljivim obrocima.

Recept za humus

Za pripremu ovog humusa potrebno je 200 grama kuvanih leblebija, 4 kašike tahinija, kašičica soli, pola kašičice bibera, sok od dva manja limuna, kašika suvog vlašca, kašika bijelog luka u prahu i začinska paprika.

Sve sastojke stavite u blender i dobro ih sjedinite. Ako je masa previše gusta, dodajte vodu iz konzerve leblebija. Mješajte nekoliko minuta dok ne dobijete glatku teksturu.

radovan kovacevic

Republika Srpska

Kovačević o pozivu Durakovića: Prvo su srušili volju Srba, sada bi da oni izaberu umjesto nas

- Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju - izjavio je Stanković, ističući da je ovaj recept savršen za sve koji žele da uživaju u zdravim obrocima.

Gotov humus prenesite u posudu za posluživanje, a ostatak čuvajte u tegli u frižideru. Prije posluživanja, pospite ga začinskom paprikom za dodatni ukus i dekoraciju. Ovaj namaz možete kombinovati sa povrćem, hlebom ili koristiti kao dodatak glavnim jelima.

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

Milan Stanković

monah

topli obrok

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најопаснија мјеста за туристе у Европи: Овдје се налазе највећа жаришта џепароша

Svijet

Najopasnija mjesta za turiste u Evropi: Ovdje se nalaze najveća žarišta džeparoša

1 h

0
Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху

Scena

Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

1 h

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Gradovi i opštine

Minić: Obećano – ispunjeno

1 h

0
Централна прослава Дана Специјалне бригаде полиције МУП-а: Српска одаје почаст херојима

Društvo

Centralna proslava Dana Specijalne brigade policije MUP-a: Srpska odaje počast herojima

1 h

0

Više iz rubrike

Ирина Шејк изненадила својим појављивањем на црвеном тепиху

Scena

Irina Šejk iznenadila svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu

1 h

0
Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

Scena

Senidah hitno prekinula koncert: Zbog Stele Rade nastala panika na bini, objavljen snimak

4 h

0
Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

Scena

Oglasila se Mirka: Evo šta sada radi

4 h

0
Договорила састанак са дечком, а појавила се његова жена: "Њене ријечи никада нећу заборавити"

Scena

Dogovorila sastanak sa dečkom, a pojavila se njegova žena: "Njene riječi nikada neću zaboraviti"

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner