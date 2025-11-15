Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Izvor:
Kurir
15.11.2025
13:46
Milan Stanković jednom prilikom pokazao je kako izgleda obrok inspirisan monaškom kuhinjom. Pjevač je pripremao humus na vodi, a zdrav i ukusan namaz od slanutka priprema se bez ulja.
Stanković tvrdi da je savršen za svakoga ko želi da uživa u jednostavnim, ali hranljivim obrocima.
Recept za humus
Za pripremu ovog humusa potrebno je 200 grama kuvanih leblebija, 4 kašike tahinija, kašičica soli, pola kašičice bibera, sok od dva manja limuna, kašika suvog vlašca, kašika bijelog luka u prahu i začinska paprika.
Sve sastojke stavite u blender i dobro ih sjedinite. Ako je masa previše gusta, dodajte vodu iz konzerve leblebija. Mješajte nekoliko minuta dok ne dobijete glatku teksturu.
- Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju - izjavio je Stanković, ističući da je ovaj recept savršen za sve koji žele da uživaju u zdravim obrocima.
Gotov humus prenesite u posudu za posluživanje, a ostatak čuvajte u tegli u frižideru. Prije posluživanja, pospite ga začinskom paprikom za dodatni ukus i dekoraciju. Ovaj namaz možete kombinovati sa povrćem, hlebom ili koristiti kao dodatak glavnim jelima.
