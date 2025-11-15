Oglasila se Mirka: Evo šta sada radi

Uprkos tome što je majka četvoro djece, Mirka je pravi primer žene koja i nakon porođaja brine o svom izgledu i djeluje kao da se nikad nije ni porađala.

Fenomenalni izgled kojim se Mirka može pohvaliti a između ostalog mislimo na savršenu figuru, duguje treninzima i disciplini ali prije svega zdravoj hrani kojoj je okrenuta.

Glumica je aktivna na društvenim mrežama te često podjeli kako priprema hranu a nedavno je pokazala kako započinje dan, odnosno jutro.

Psilijum ljuspice su prirodan izvor vlakana i odlične su za varanje, a imaju i mnoge druge benefite za organizam. Umešam ih u šolju za jogurt svako jutro, popijem na prazan stomak pre vitamina i suplemenata - napisala je Mirka dok je pravila napitak.

Podsjetimo, domaći mediji preneli su da je Vujadin Savić u jeku skandala sa A. K. napustio Srbiju i otišao u Francusku.

- Vujadin je nedavno otputovao u Francusku, gdje planira da ostane duže vreme. Mirka i djeca su za sada u Beogradu, ali i oni će mu se uskoro pridružiti. Žele da se udalje od cijele situacije i da medijska buka oko ovog slučaja prođe. Tamo ima prijatelje i poslovne kontakte, pa planira da se odmori i posveti novim poslovnim angažmanima koji nisu vezani za Srbiju – rekao je izvor za "Svet" i dodao:

Cijela situacija ga je potpuno uzdrmala. Vujadin je neko ko nikada nije volio da se javno eksponira, a ova medijska pažnja mu jako teško pada. Nije želio da daje izjave niti da dodatno podgreva priču. Želi da zaštiti porodicu, jer smatra da je to jedino važno. Mirka je bila izgubljena zbog svega, međutim, ona i Vujadin su vodili duge razgovore... Naravno, njoj nije lako, ali njen prioritet su djeca i mir u porodici. Sve vrijeme se trudi da u kući vlada normalna atmosfera, iako im javnost ne da mira. Mnogo je osuda i raznih priča, a s tim treba izaći na kraj.

