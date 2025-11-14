Iza kulisa "Zvezda Granda": Ovaj član žirija ima jedan neobičan ritual iza kamera

14.11.2025
15:53
Komentari:0
Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" se emituju već dvije decenije, ali gledaoci nemaju priliku da vide šta se to zanimljivo događa i prije samog snimanja.
Iako se iza kulisa “Zvezda Granda” dešavaju napeti momenti, neobične situacije, ima i vrlo duhovitih anegdota koje publika rijetko ima priliku da vidi.
Kandidati rade sa mentorima, prolaze naporne probe, a oko njih je čitav tim šminkera, frizera i stilista koji se trudi da sve izgleda besprijekorno.
Prije svakog snimanja, takmičare očekuje višečasovna priprema, šminkanje, oblačenje i fotografisanje.
U bekstejdžu vlada prava radna atmosfera, kamere se namještaju, svjetla podešavaju, a produkcija brine da sve teče po planu.
Scena
Žiri ''Zvezda Granda'' u novom sastavu
Prvi na snimanje uvijek stiže direktor Granda, Goran Šljivić. Bez njegovog prisustva tonska proba kandidata ne može da počne, jer upravo on nadgleda tehničke detalje i daje posljednje instrukcije ekipi.
Roker i član žirija Đorđe David poznat je po svom neobičnom ritualu, na snimanje uvijek nosi četkicu za zube, ali i vitamine.
Kako sam tvrdi, bez četkice ne ide nigdje, pa svaku pauzu na setu koristi da opere zube i osvježi se, prenosi Grand.
