Iza kulisa "Zvezda Granda": Ovaj član žirija ima jedan neobičan ritual iza kamera

14.11.2025

15:53

Komentari:

0
Foto: Youtube screenshot

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" se emituju već dvije decenije, ali gledaoci nemaju priliku da vide šta se to zanimljivo događa i prije samog snimanja.

Iako se iza kulisa “Zvezda Granda” dešavaju napeti momenti, neobične situacije, ima i vrlo duhovitih anegdota koje publika rijetko ima priliku da vidi.

Kandidati rade sa mentorima, prolaze naporne probe, a oko njih je čitav tim šminkera, frizera i stilista koji se trudi da sve izgleda besprijekorno.

Kako izgledaju pripreme pred snimanje Zvezda Granda

Prije svakog snimanja, takmičare očekuje višečasovna priprema, šminkanje, oblačenje i fotografisanje.

U bekstejdžu vlada prava radna atmosfera, kamere se namještaju, svjetla podešavaju, a produkcija brine da sve teče po planu.

Звезде Гранда

Scena

Žiri ''Zvezda Granda'' u novom sastavu

Ko prvi stiže na snimanje?

Prvi na snimanje uvijek stiže direktor Granda, Goran Šljivić. Bez njegovog prisustva tonska proba kandidata ne može da počne, jer upravo on nadgleda tehničke detalje i daje posljednje instrukcije ekipi.

Đorđe David ne ide nigdje bez četkice za zube

Roker i član žirija Đorđe David poznat je po svom neobičnom ritualu, na snimanje uvijek nosi četkicu za zube, ali i vitamine.

Kako sam tvrdi, bez četkice ne ide nigdje, pa svaku pauzu na setu koristi da opere zube i osvježi se, prenosi Grand.

