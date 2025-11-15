Logo
Vozaču iz Hrvatske prijeti zatvor zbog 40 litara rakije

15.11.2025

09:09

Возачу из Хрватске пријети затвор због 40 литара ракије

Vozaču iz Hrvatske prijeti zatvor nakon što mu je policija u automobilu pronašla 40 litara domaće rakije od kruške.

Kako su saopštili iz Policijske uprave požeško-slavonske, sve se dogodilo u saobraćaju u Ulici kralja Tomislava u mestu Čaglin, istočno od Požege, u srijedu oko 16.45 sati.

илу-ракија-22092025

Zanimljivosti

Poskupljuje rakija?

Rakija je pronađena u gepeku vozila u četiri plastična kanistra, prenosi Danica.hr.

"Policijski službenici su u saobraćaju zatekli 43-godišnjeg vozača koji je u ličnom automobilu prevozio oko 40 litara alkoholnog pića (rakije) bez nadzornih markica Ministarstva finansija Republike Hrvatske. Protiv njega slijedi krivična prijava zbog počinjenog krivičnog djela nedozvoljene trgovine", saopštili su iz požeške Policijske uprave u petak.

Pod krivičnim djelom nedozvoljena trgovina piše: "Ko neovlašćeno kupuje, prodaje, prenosi ili razmjenjuje predmete ili robu čiji je promet zabranjen ili ograničen, ako time nije počinjeno neko drugo krivično djelo za koje je propisana stroža kazna, kazniće se kaznom zatvora do tri godine."

Osim toga, "predmeti i roba nedozvoljene trgovine će se oduzeti", stoji u Krivičnom zakonu Republike Hrvatske.

