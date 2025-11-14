Odala ih kartica: Pronađena nestala djeca

Izvor:
Troje maloljetnika koji su u srijedu nestali u Sisku, pronađeni su danas, na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodice za Dnevnik.hr.
Pronađeni su nakon što je majci nestalog dječaka na mobilni telefon došlo obavještenje da je u jednoj prodavnici račun plaćen njenom karticom, a ona je nakon toga nazvala policiju.
Policiju je nazvala i žena koja je trojac prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije.
Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.
I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloljetnici pronađeni, prenosi Indeks.
