Odala ih kartica: Pronađena nestala djeca

Agencije

14.11.2025

14:50

Одала их картица: Пронађена нестала дјеца

Troje maloljetnika koji su u srijedu nestali u Sisku, pronađeni su danas, na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodice za Dnevnik.hr.

Pronađeni su nakon što je majci nestalog dječaka na mobilni telefon došlo obavještenje da je u jednoj prodavnici račun plaćen njenom karticom, a ona je nakon toga nazvala policiju.

Region

Troje djece nestalo u Hrvatskoj: Već dva dana se o njima ništa ne zna

Policiju je nazvala i žena koja je trojac prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije.

Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.

I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloljetnici pronađeni, prenosi Indeks.

