Pušteni privedeni zbog napada na Srbe u Splitu

Ukinut je istražni zatvor devetorici koji su uhapšeni nakon incidenta na Danima srpske kulture u Splitu.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, advokat Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je RTL-u da je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih unutar prve optužnice. Još trojica osumnjičenih već su primila rješenje o puštanju iz pritvora.

Indeks prenosi da u obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uslovi za određivanje istražnog zatvora, odnosno da više nema opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao ni uticaja na svjedoke.

Podsjetimo, prije deset dana grupa od 50 do 100 muškaraca, uglavnom maskiranih i uglavnom pripadnika splitske Torcide, došla je na priredbu u sklopu Dana srpske kulture i prekinula manifestaciju te naredila okupljenima da napuste prostorije splitskog kotara Blatine, gdje se događaj održavao.

Devetoricu je u danima nakon incidenta policija uhvatila, a sud im je odredio mjesec dana istražnog zatvora, piše Glas.