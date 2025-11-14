Logo
Pušteni privedeni zbog napada na Srbe u Splitu

Izvor:

Glas Srpske

14.11.2025

13:43

Напад Сплит
Foto: SRNA

Ukinut je istražni zatvor devetorici koji su uhapšeni nakon incidenta na Danima srpske kulture u Splitu.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, advokat Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je RTL-u da je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih unutar prve optužnice. Još trojica osumnjičenih već su primila rješenje o puštanju iz pritvora.

Indeks prenosi da u obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uslovi za određivanje istražnog zatvora, odnosno da više nema opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao ni uticaja na svjedoke.

Стела Раде и Сенида

Scena

Drama na nastupu Senide: Stela Rade joj prekinula koncert

Podsjetimo, prije deset dana grupa od 50 do 100 muškaraca, uglavnom maskiranih i uglavnom pripadnika splitske Torcide, došla je na priredbu u sklopu Dana srpske kulture i prekinula manifestaciju te naredila okupljenima da napuste prostorije splitskog kotara Blatine, gdje se događaj održavao.

Devetoricu je u danima nakon incidenta policija uhvatila, a sud im je odredio mjesec dana istražnog zatvora, piše Glas.

Split

napad na Srbe

