Australijanac napao Arijanu Grande: Isplivali detalji incidenta

Izvor:

Informer

14.11.2025

13:36

Komentari:

0
Аустралијанац напао Аријану Гранде: Испливали детаљи инцидента
Foto: Tanjug

Australijanac Džonson Ven (26) optužen je za narušavanje javnog reda i mira nakon što je preskočio ogradu i nasrnuo na glumicu i pevačicu Arijanu Grande na premijeri filma "Wicked: For Good" u Singapuru.

Incident je snimljen i postao viralan na društvenim mrežama.

Lokalni mediji su objavili da Ven, koji nije imao advokata, namjerava da se izjasni krivim.

Ovo nije prvi put da Ven, koji sebe opisuje kao najomraženijeg trola, upada na neki koncert ili događaj.

Na njegovom Instagram profilu mogu se videti snimci na kojima ometa druge događaje sa poznatim ličnostima, uključujući skok na binu na koncertu Keti Peri u Sidneju u junu ove godine.

илу-мед-04112025

Zdravlje

U med dodajte ovu zaboravljenu biljku i pročistite disajne puteve: Odlična je smjesa za pušače

Isto je učinio i na koncertu grupe "Chainsmokers" prošlog decembra. Ven je prvobitno na Instagramu objavio da je "slobodan nakon hapšenja", ali ga je sud danas i formalno optužio.

Ako bude proglašen krivim, može biti kažnjen do 2.000 singapurskih dolara (1.300 evra).

Fanovi i mediji kritikuju njegovo ponašanje i pozivaju na strože bezbjednosne mere, ističući da je incident mogao ponovo da traumatizuje Grandovu, koja je preživjela teroristički napad na koncertu u Mančesteru 2017.

Grande se nije oglašavala povodom incidenta, a premijera filma je nastavljena prema planu, piše Informer.

