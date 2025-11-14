Odata počast žrtvama ustaškog pokolja u Jelovcima

Kod spomen-obilježja u Jelovcima kod Pala danas je služen parastos i odata počast za 173 civilne žrtve iz ovog i okolnih sela, među kojima 63 djece mlađe od 14 godine, koje su ustaše zvjerski ubile prije 82 godine.

Počast srpskim civilima odata je na mjestu izgradnje spomenika žrtvama ustaškog terora u Jelovcima.

Potomak stradalih u ovom selu Kojo Vučićević rekao je Srni da je u selu Jelovci na današnji dan i 15. novembra ubijeno 127 stanovnika, a njih 46 iz okolnih sela Jokića brda, Gradca, Kračula i Prutina, čija imena se nalaze na spomeniku.

"Stanovnici Jelovaca odlučili su da u centru sela podignu spomenik za sve žrtve koje su na veoma svirep način ubijale ustaške vlasti Nezavisne Države Hrvatske. Uz pomoć paljanske Boračke organiazcije, opštine Pale i grada Istočno Sarajevo priveli smo kraju izgradnju spomenika - 85 odsto je urađeno, pa se naredne godine očekuje njegov završetak", istakao je Vučićević, koji je član Inicijativnog odbor za izgradnju spomenika u Jelovcima.

Vučićević podsjeća da je 60 odsto porodica u Jelovcima pobijeno, najviše nejači, žena, da je njegovom ocu ubijeno troje djece, majka i supruga, a da je on dijete iz očevog drugog braka.

Prema njegovim riječima, svake godine će obilježavati ovaj datum, a u planu je da mladi iz škola dolaze na časove istorije koji bi bili održavani kod ovog spomenika, da saznali šta se tačno desilo 1943. godine.

"Nećemo nikada zaboraviti niti oprostiti ovaj zločin", poručio je Vučićević.

Nastavnik istorije u Osnovnoj školi "Mokro" Nenad Tomović rekao je da već tri godine učenici i nastavnici ove ali i druge dvije paljanske škole zajedno sa Boračkom organizacijom učestvuju u programu sjećanja na stradanje civilnih žrtava ustaškog terora u novembru 1943. godine.

Tomović koji je i član komisije za njegovanje kulture, sjećanja i pamćenja u Boračkoj organizaciji Pale dodaje da je spomen-obilježje podignuto u čast 173 civila koji nisu bili nikome vojna prijetnja nego su pripadali svojoj etničkoj grupi - srpskoj, a pobile su ih ustaške jedinice koje su bile saradnici okupatora.