Policija i Tužilaštvo istražuju smrt Prnjavorčanina

Banjalučka policija i Okružno javno tužilaštvo istražuju smrt K.Đ iz Prnjavora, koji je sinoć tragično preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru Srpske.

K.Đ. je preminuo nakon što mu je pozlilo prilikom saobraćajne kontrole.

Iz Policijske uprave Banjaluka policije ističu da je patrola u Prnjavoru kontrolisala vozača K.Đ, te da je on odbio test na drogu.

"Navedeno lice je prilikom kontrole odavalo znakove dezorijentisanosti, te odbilo da se podvrgne testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu. Lice K.Đ. je policijskim službenicima dobrovoljno predalo PVC vrećicu sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, te se požalilo na zdravstvene tegobe i izjavilo da je neposredno prije zaustavljanja i vršenja kontrole od strane policijskih službenika, progutalo jednu PVC vrećicu sa opojnom drogom", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Odmah nakon toga K.Đ. je prevezen u prnjavorski Dom zdravlja, odakle je kasnije hitno prevezen na UKC Republike Srpske gdje je preminuo oko 21:50 sati.

"Po naredbi Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, sutra 15.11.2025. godine u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske biće izvršena obdukcija preminulog lica", poručuju iz policije.

PU Banjaluka zaključuje da se trenutno radi na indentifikovanju osobe koja je K.Đ. iz Prnjavora obezbijedila navedena narkotička sredstva, te time počinila krivično djelo "Omogućavanje uživanja opojnih droga“.