Švajcarac zaronio 56 metara ispod leda i oborio svjetski rekord

Svaka vrsta ronjenja u ledenoj vodi impresionira, ali Švajcarac Valdemar Bruderer je pomjerio granicu.

Nedavno je oborio svjetski rekord u zadržavanju daha, dok je zaronio 56 metara pod ledom u jezeru Sils u Švajcarskoj, gdje je izmjerena temperatura vode -1 stepen Celizjusov.

Na objavljenom snimku se vidi kako Bruderer kako zaranja u ledenu vodu i koristi uže da održi pravac, dok polako nestaje u dubinama.

Zaron je trajao dvije minute i 47 sekundi, a hrabri Švajcarac je premašio prethodni rekord za četiri metra, prenosi Daily Mail.

“Privukla me je kristalno čista voda, mir podvodnog svijeta i izazov ekstremnog okruženja“, rekao je.

Ovaj poduhvat je izveden bez peraja i ronilačkog odjela, još u februaru, ali je tek nedavno registrovan na sajtu Ginisa.

“Volim da se potpuno uronim u prirodu i doživim je u njenom najčistijem obliku. Minimiziranjem opreme, osjećam dublju povezanost sa elementima i mogu da uživam u veličanstvenim podvodnim pejzažima“, dodao je.

Jezero Sils nalazi se na oko 1.800 metara nadmorske visine u švajcarskim Alpima, što dodatno otežava izazov zbog smanjene količine kiseonika. Bruderer, koji je i fridajving instruktor, ističe da nada da će njegov rekord podići svijest o klimatskim promjenama i zaštiti glečera, piše Telegraf.