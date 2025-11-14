Švajcarac zaronio 56 metara ispod leda i oborio svjetski rekord

Izvor:
Telegraf
14.11.2025
12:50
Svaka vrsta ronjenja u ledenoj vodi impresionira, ali Švajcarac Valdemar Bruderer je pomjerio granicu.
Nedavno je oborio svjetski rekord u zadržavanju daha, dok je zaronio 56 metara pod ledom u jezeru Sils u Švajcarskoj, gdje je izmjerena temperatura vode -1 stepen Celizjusov.
Na objavljenom snimku se vidi kako Bruderer kako zaranja u ledenu vodu i koristi uže da održi pravac, dok polako nestaje u dubinama.
Zaron je trajao dvije minute i 47 sekundi, a hrabri Švajcarac je premašio prethodni rekord za četiri metra, prenosi Daily Mail.
“Privukla me je kristalno čista voda, mir podvodnog svijeta i izazov ekstremnog okruženja“, rekao je.
Ovaj poduhvat je izveden bez peraja i ronilačkog odjela, još u februaru, ali je tek nedavno registrovan na sajtu Ginisa.
“Volim da se potpuno uronim u prirodu i doživim je u njenom najčistijem obliku. Minimiziranjem opreme, osjećam dublju povezanost sa elementima i mogu da uživam u veličanstvenim podvodnim pejzažima“, dodao je.
Jezero Sils nalazi se na oko 1.800 metara nadmorske visine u švajcarskim Alpima, što dodatno otežava izazov zbog smanjene količine kiseonika. Bruderer, koji je i fridajving instruktor, ističe da nada da će njegov rekord podići svijest o klimatskim promjenama i zaštiti glečera, piše Telegraf.
